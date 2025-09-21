Calvin Kleinen verfolgt nächstes Ziel – nach Reality und Ballermann jetzt DAS

Neben Ballermann-Größen wie Ikke Hüftgold, Julian Sommer oder Tobee reiht sich in diesem Jahr auch ein Reality-Star ins Bierkönig-Line-up auf Mallorca ein: Calvin Kleinen, bekannt aus TV-Formaten wie „Kampf der Realitystars“ oder „Ex on the Beach“.

Mehrmals in der Woche steht der gebürtige Aachener hier auf der Bühne. Unsere Redaktion hat Calvin bei einem seiner Auftritte begleitet – und den 33-Jährigen gefragt, wie er selbst auf seine erste Saison am Ballermann blickt und was seine Zukunftspläne sind.

„Damit hätte ich selbst nicht gerechnet“

Freitag (19.9), kurz vor 21 Uhr: Der neue Bereich im Bierkönig ist rappelvoll, die Stimmung kocht. Gleich betritt Calvin die Bühne. Auch wenn er schon einige Auftritte hinter sich hat, empfindet der Ballermann-Star trotzdem noch ab und an Nervosität. „Es kommt immer darauf an. Ich war zuletzt nervös bei den kölschen Wochen, weil da der Altersschnitt der Leute etwas höher war, da war ich schon aufgeregt, ja“, verrät er uns.

Auf der Bühne ist von der Aufregung nichts mehr zu spüren – mit seinen Songs wie „Ex on the Beach“ oder „Heimlich am Strand“ heizt er dem Publikum ordentlich ein. Auch Calvin selbst zeigt sich von seiner ersten Ballermann-Saison begeistert: „Es ist der absolute Hammer, es hat richtig Bock gemacht bisher, es war auch immer gut was los. Damit hätte ich selbst nicht gerechnet.“ Besonders ein Moment ist ihm sehr im Gedächtnis geblieben: „Das Opening, weil da ging’s los, das war das erste Mal – das war schon der absolute Knaller.“

Für Calvin geht mit der Musikkarriere ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Schon vor seiner TV-Karriere hat er an Songs gearbeitet. Auch für die Zukunft hat er einige musikalische Pläne. „Ich will unbedingt mal ein Karnevalslied machen. Eigentlich hatte ich auch geplant, dieses Jahr ein Weihnachtslied zu machen. Ich habe sogar eine richtig geile Idee“, teasert er an. Für Calvin steht fest: Diese erste Ballermann-Saison soll nur der Anfang gewesen sein.