ARD-Sendung und BVB machen gemeinsame Sache: Fans müssen tief in die Tasche greifen

Am vergangenen Samstag (20. September 2025) war „Weltkindertag“. In über 145 Staaten auf der ganzen Welt soll an diesem Datum auf die besonderen Bedürfnisse unserer Jüngsten, aber auch auf ihre Rechte aufmerksam gemacht werden. Ein Tag, den auch der BVB und die ARD-Sendung „Sesamstraße“ gebührend feierten.

Nicht nur, dass Borussia Dortmund in seinem Fanshop ganz besondere Trikots mit einem Aufdruck von „Sesamstraßen“-Stars wie Ernie, Bert und dem Krümelmonster verkaufte, auch eine limitierte Becherkollektion, die Ernie und Bert im schwarz-gelben Dress zeigte, wurde zum Heimspiel der Borussia gegen den VfL Wolfsburg im Stadion verkauft.

Limitierte BVB-Becher mit den „Sesamstraßen“-Stars

Zwei Euro kostete einer der, auf 9.009 Stück limitierten Plastikbecher. Klar, dass die Nachfrage unter den Fans im Stadion groß war, manche sicherten sich gleich mehrere der Trinkgefäße.

Erwartbar war aber leider auch, dass diese bereits kurz nach Spielende auf Auktionsplattformen wie „Kleinanzeigen“ oder „Ebay“ zum Verkauf angeboten worden. Und dort wollten die Verkäuferinnen und Verkäufer deutlich mehr als die im Stadion veranschlagten zwei Euro.

Diese BVB-Sammelbecher werden im Netz für ein Vielfaches des Preises verkauft. Foto: Dominik Göttker

Zwischen 18 und 33 Euro wollten die Besitzer für ihre „Sesamstraße x BVB“-Rarität haben. Also rund das Zehnfache vom eigentlichen Verkaufspreis. Dass limitierte Editionen im Netz gerne mal ein Vielfaches einbringen können, ist nicht neu. Dass aber für einen Becher, der eigentlich für die gute Sache auf den Markt gebracht wurde – „Der Erlös wird an die BVB-Stiftung ‚leuchte auf‘ für die Unterstützung von Projekten im Bereich Kinderschutz und Kinderrechte gespendet“, hieß es vom BVB – plötzlich Wucherpreise verlangt werden, scheint dann doch etwas fragwürdig.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass der BVB zum Ziel von Sammlern wurde. Im März und April dieses Jahres veröffentlichte der Traditionsverein aus dem Ruhrpott eine exklusive „One Piece x BVB Promo-Karte“. In Scharen stellten sich die Fans für die Sammelkarte an, die später auch, wie sollte es anders sein, für viel Geld bei „Kleinanzeigen“ und Co. angeboten wurde.