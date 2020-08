Das ist doch nicht Bushido? Oder etwa doch?

Auf Instagram ist ein Bild aufgetaucht, auf dem Rapper Bushido fast nicht wiederzuerkennen ist. Es zeigt den Rapper mit Musik-Kollege Animus („Ich stehe meinen Mann“) bei einer Kaffeepause. Doch während Animus klar zu erkennen ist, sieht Bushido völlig verändert aus.

Bushido: Irre Verwandlung – der Rapper ist nicht wiederzuerkennen

War der 41-Jährige vor einigen Monaten noch rank und schlank, hat der Rapper nun deutlich zugelegt. Der Oberkörper ist viel massiger geworden, die Oberarme aufgepumpt und auch im Gesicht ist Bushido deutlich breiter als sonst.

Das ist Bushido:

Bushido wurde am 28. September 1978 in Bonn geboren

Sein bürgerlicher Name ist Anis Mohamed Youssef Ferchichi

Bekannt ist Bushido auch unter seinem Pseudonym „Sonny Black“

Bushido ist der Sohn eines tunesischen Vaters und einer deutschen Mutter

Er lebt in Berlin

Der Künstlername „Bushido“ bedeutet 'Weg des Kriegers'

Bushido ist Inhaber des Plattenlabels „Ersguterjunge“

Zusammen mit Sido ist er einer der bekanntesten Rapper in Deutschland

Bushido hat bislang 14 Alben rausgebracht

Ob Bushido in der Corona-Zeit nun massiv trainiert hat, oder lediglich etwas zu viel gegessen hat, ist unklar. Die Fans jedenfalls sind völlig überrascht von Bushidos Verwandlung. So schreibt ein User: „Du ist so breit geworden, Alter“, während ein anderer gegen Bushidos Intim-Feind Fler schießt: „Bushidos Bizeps sind so breit wie Flers Kopf.“

Fans wegen Bushidos Verwandlung völlig außer sich

Insgesamt beziehen sich nahezu alle Kommentare auf Bushidos irre Verwandlung.

„Wie breit ist Bushido denn geworden?“

„Ist Bushido breiter geworden oder kommt es nur mir so vor? Masallah“

„Bushido einfach breiter als Animus geworden“

„Bushido scheint zugenommen zu haben. Steht ihm.“

„Was denn bei Bushidos Oberarm los?“

„Junge, Bushido Maschine geworden“

