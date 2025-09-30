Bushido plötzlich verändert – er verlor 14 Kilogramm

Anna-Maria Ferchichi und Bushido diskutieren in ihrem Podcast Im Bett mit Anna-Maria & Anis über Bushidos Gewichtsverlust. Bushido berichtet, dass er „14 Kilo in so sechs Wochen verloren“ hat.

Diesen Erfolg bemerkt besonders seine Frau Anna-Maria. Sie findet seinen veränderten Look attraktiv. Anna-Maria gesteht, dass sie einen kleinen Bauchansatz bei ihrem Mann früher niedlich fand. Sie räumt ein, dass ihr der Charakter wichtiger sei.

Bushidos Abnehmerfolg – Was sagt Anna-Maria?

Doch seit Bushido abgenommen hat, findet sie ihn anziehender. Er wirke vitaler und jünger. Sie sagt: „Jetzt, seitdem du so abgenommen hast und auch schön braun bist und deinen Klamottenstil angepasst hast – Anis trägt jetzt Jeans und Sneaker – also du siehst ungelogen 15 Jahre jünger aus.“

Obwohl Anna-Maria ihrem Mann nie gesagt hätte, er solle sich verändern, gefällt ihr sein Sixpack jetzt. Sie sagt: „Du wirkst auf mich anziehender und vitaler, obwohl ich dachte, dass es mir gar nichts ausmacht, weil das nie in meinem Kopf war […]. Jetzt wo es anders ist, fällt es mir auf, dass ich mag, was ich sehe.“

Sportlicher Bushido – Das steckt dahinter

Bushido hat seinen Alltag umgestellt und treibt nun Sport. Er bereitet sich auf seine letzte Tour im kommenden Jahr vor. Deswegen hat Sport einen hohen Stellenwert in seinem Leben gewonnen. Statt Fast Food bis spät in die Nacht, schwitzt Bushido jetzt im Fitnessstudio.

Bushido und Anna-Maria betonen, dass Veränderungen von innen kommen müssen. Sie sagen: „Das ist ganz falsch. Oder wegen irgendwelcher Normen, weil es gerade inn ist… Das sollte nur ausschließlich von einem selber kommen.“