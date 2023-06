Es gibt Neuigkeiten bei Rapper Bushido und seiner Frau, Anna-Maria Ferchichi. Die beiden bekommen Nachwuchs! Am Mittwoch (28. Juni) meldet sich der Künstler mit einem Schwangerschaftstest auf Instagram und schreibt dazu: „Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, kommt so eine Nachricht.“

Anna-Maria ist schwanger, das Paar erwartet ein Baby! Dabei haben sie bereits acht Kinder und Anna-Marias letzte Schwangerschaft mit den Drillingen lief alles andere als unkompliziert. Die Freude über den Familienzuwachs ist dennoch riesengroß.

