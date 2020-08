Bushido: Prozess gegen Clan-Chef Abou-Chaker – plötzlich taucht ER im Gericht auf

Es ist der Prozess des Jahres. Am Montag startete vor dem Landgericht in Berlin der Rechtsstreit gegen Clan-Boss Arafat Abou-Chaker und seine drei Brüder Nasser, Yasser und Rommel.

Die Vorwürfe wiegen schwer. Es geht um räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, Beleidigung, Untreue, Nötigung und schwere Körperverletzung. Als Nebenkläger ebenfalls bei dem Prozess anwesend: Rap-Superstar Bushido.

Bushido: Prozess gegen Arafat Abou-Chaker in Berlin

Bushido gilt als wichtigster Belastungszeuge. Doch neben den Mitgliedern des Abou-Chaker-Clans und Bushido betrat am Montag ein Mann das Landgericht in Berlin, den man in diesen Kreisen eigentlich nicht erwartet hatte.

Wie die „Bild“ berichtet, war auch Ex-„Bachelor“ Leonard Freier im Landgericht zugegen. Freier, der in der sechsten Staffel der RTL-Kuppelshow den Rosenkavalier gab, war jedoch nicht als Beteiligter im „Abou Chaker“-Prozess in Berlin.

Bushido: Bachelor beim Clan-Prozess

Bushido ist Zeuge im Prozess gegen Clan-Chef Abou-Chaker. Foto: imago images

Wie er gegenüber der „Bild“ erklärte, habe er private Termine gehabt. „Ich war durch Zufall zur selben Zeit zu einem anderen Fall im Gebäude.“ Um welchen Fall es sich handelte, verriet der Ex-Bachelor jedoch nicht.

Auffällig war auch der Auftritt von Rap-Star Bushido. Der hat sich nämlich körperlich extrem verändert. Wie der Rapper jetzt aussieht und wie groß der Unterschied zu früher ist, siehst du hier.