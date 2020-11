Na, DA kriegt man mal einen schönen Vorgeschmack auf das, was noch kommt...

Rapper Bushido (42) steht aktuell besonders wegen der Gerichtsverhandlung gegen seinen ehemaligen Weggefährten Arafat Abou-Chaker und dessen Brüder in Berlin im Fokus. Doch Weihnachten, das Fest der Liebe, steht so langsam an – und DAS macht sich auch bei Familie Ferchichi (so heißt Bushido bürgerlich mit Nachnamen) bemerkbar!

Bushido: Jetzt kommt raus – DAS hat der Rapper in seinem Haus stehen

Sie ist die schöne Frau an der Seite des Gangster-Rappers: Anna-Maria Ferchichi, die Ehegattin von Rapper Bushido. Zusammen haben beide vier Kinder. Anna-Maria hat jetzt auf Instagram gezeigt, worauf sich die Sprösslinge freuen können – definitiv auf eine herrlich-vorweihnachtliche Dekoraktion im Hause Ferchichi, das ist schon mal sicher!

----------------------------

Das ist Bushido:

Anis Mohamed Youssef Ferchichi wurde am 28. September 1978 in Bonn geboren

Bushido ist der Sohn eines tunesischen Vaters und einer deutschen Mutter

„Bushido“ bedeutet 'Weg des Kriegers'

Zusammen mit Sido ist er einer der bekanntesten Rapper in Deutschland

Bushido hat bislang 14 Alben rausgebracht

----------------------

Anna-Maria zeigt in einer Story herrlichen Weihnachtsschmuck, der schon im Haus steht. Eine schöne Schneelandschaft dekoriert einen Schrank, dazu stehen Sternen, Mini-Tannenbäume und kleine Figuren von Engeln bereit für die kommende Adventszeit. Im Mittelpunkt des Ganzen: vier große Wachskerzen, die demnächst angemacht werden.

----------------------------

Mehr News aus der TV-Welt der Promis, Stars und Sternchen:

++ „Bares für Rares“: Mann kauft 3-Euro-Bilderrahmen – er ahnt nicht, was sich darin befindet ++

++ „Die Reimanns“ (RTL 2): Während Manu wegen Corona leidet, macht Konny ausgerechnet DAS ++

----------------------------

Bushido: Herrliche Weihnachtsdeko bei Familie Ferchichi

Ob Ehemann Bushido für die Dekoration verantwortlich gewesen oder Anna-Maria selbst Hand angelegt hat, ist natürlich unklar.

----------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Corona-Gipfel: Merkel-Appell: „Es kommt auf jeden Einzelnen an“ – das sind die neuen Maßnahmen! ++

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

++ Diego Maradona tot – Messi trauert: „Er verlässt uns, geht aber nicht, weil Diego in unseren Herzen weiterlebt“ ++

++ Armin Laschet wehrt sich mit deutlichen Worten gegen Spahn-Gerücht in der CDU – „Das bleibt auch so“ ++

----------------------------

Und ehrlich gesagt auch zweitrangig, denn bei DIESER schön-silbrigen Deko kann die Bescherung und der Countdown in Richtung Heiligabend ruhig kommen. (mg)

Noch im August hat Rapper Bushido seine Anhänger geschockt. Er ist fast nicht wiederzuerkennen gewesen. Es zeigt den Rapper mit Musik-Kollege Animus („Ich stehe meinen Mann“) bei einer Kaffeepause. Doch während Animus klar zu erkennen ist, sieht Bushido völlig verändert aus. Hier erfährst du mehr!