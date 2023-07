Einst waren sie beste Freunde. Mittlerweile streiten Clan-Größe Arafat Abou-Chaker und Rapper Bushido seit Jahren vor Gericht. Am Montag (10. Juli) stand der 100. Prozesstag in der Marathon-Verhandlung an. Und dieser Prozesstag bescherte den Anwesenden eine ganz besondere Szene. Aber der Reihe nach.

Am 17. August 2020 hatte der Prozess zwischen Arafat Abou-Chaker und Bushido (bürgerlicher Name: Anis Ferchichi) begonnen. Die Vorwürfe wiegen schwer. Es geht unter anderem um Freiheitsberaubung und schwere räuberische Erpressung. Auch Arafats Brüder Yasser, Nasser und Rommel müssen vor Gericht aussagen.

Bushido vs. Arafat Abou-Chaker: 100. Prozesstag

Zu Beginn des Prozesses hätte wohl niemand damit gerechnet, dass die Verhandlungen nach fast drei Jahren immer noch laufen. 100 Prozesstage später ist man schlauer: Der Streit zwischen Arafat Abou-Chaker und Bushido beschäftigt die Justiz noch immer.

Am Montag (10. Juli) stand jener Jubiläums-Prozesstag an. Die Abou-Chaker-Brüder erschienen wie gewohnt in lässiger Freizeitkleidung, wie unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtet. Bushido nahm erneut nicht persönlich am Prozess teil. Stattdessen schickte der Rapper seinen Anwalt ins Berliner Landgericht.

Arafat Abou-Chaker erhält ein Geschenk

Die Verhandlung an diesem Montag begann mit einer äußerst kuriosen Szene. Ein Fan hatte Arafat Abou-Chaker ein Shirt zugesteckt. Daraufhin reichte das Clan-Mitglied sein neues Kleidungsstück an seinen Anwalt. Und dieser präsentierte es dem Richter und den Anwesenden im Gerichtssaal, beschreibt BERLIN LIVE den eigenartigen Moment.

Auf dem Shirt war ein Aufdruck zu sehen, der Bezug zum 100. Prozesstag nahm. Dass Arafat Abou-Chaker ausgerechnet an diesem Tag ein solches Fan-Geschenk erhielt, ist wenig verwunderlich. Schließlich handelte es sich beim 100. Prozesstag um eine öffentliche Verhandlung. Daher waren die Zuschauerbänke bestens gefüllt.

Buhsido vs. Abou-Chaker: Kein großer Fortschritt

Spektakulärer wurde es an jenem 100. Prozesstag nicht. Geladen war einzig ein Polizeibeamter, der im Jahr 2019 den Rapper Shindy in Stuttgart vernommen hatte. Diese Vernehmung sollte der Beamte nun vor Gericht schildern. Das war’s. Am 26. Juli trifft man sich das nächste Mal am Berliner Landgericht. Zu Prozesstag 101.

Mehr Infos zum Prozess zwischen Arafat Abou-Chaker und Bushido gibt’s hier bei unserem Partnerportal BERLIN LIVE.