Bushido: Ehefrau Anna-Maria hat ihr Baby verloren

Traurige Nachrichten aus dem Hause Bushido. Seine Ehefrau Anna-Maria meldete sich am Freitagmorgen via Instagram zu Wort. Sie habe wohl eine Fehlgeburt erlitten, so die Frau des Rappers.

„Die Fruchthöhle ist abgegangen mit Blut. Ich habe auch geblutet, die letzten Tage sehr stark. Das heißt, ich hatte eine Fehlgeburt wahrscheinlich. Aber mein HCG, der Arzt hat gerade angerufen, ist leider doch wieder leicht gestiegen. Wir müssen also weiterhin gucken, ob es nicht doch eine Eileiterschwangerschaft ist. Ich bin also nicht wirklich schlauer, außer zu wissen, dass es nicht intakt ist und wir kein Baby haben werden, kein neuntes“, berichtet Anna-Maria sichtlich angeschlagen.

Bushidos Frau Anna-Maria hat ihr Baby verloren

Bereits am Mittwoch hatte die Frau von Bushido bei Instagram berichtet, dass etwas mit der Schwangerschaft nicht stimme. Demnach hatte ihr Arzt ihr zwar mitgeteilt, dass ihr HCG-Wert gestiegen sei, allerdings zu wenig für eine intakte Schwangerschaft. Schon davor hatte die 41-Jährige betont, dass sich diese Schwangerschaft anders anfühle, als die vorherigen.

Doch was ist überhaupt eine Eileiterschwangerschaft? Bei einer Eileiterschwangerschaft nistet sich das befruchtete Ei außerhalb der Gebärmutterhöhle, zum Beispiel im Eileiter ein. Ganz selten ist auch eine Einnistung in der Bauchhöhle, im Gebärmutterhals oder im Eierstock möglich.

Gründe für eine Eileiterschwangerschaft

Solche extrauterinen (setzt sich aus den lateinischen Vokabeln ‚extra‘ für außerhalb und ‚uterus‘ für Gebärmutter zusammen) Schwangerschaften müssen stets abgebrochen werden, da die Gefahr für die Frau und das ungeborene Baby zu groß ist.

Gründe für eine solche Extrauteringravidität kann es mehrere geben. Beispielsweise könnten Verklebungen und Verwachsungen den Transport in die Gebärmutter verhindern. Außerdem könnten Vernarbungen der Eileiter die Eileiterdurchlässigkeit beeinträchtigen und damit den Weg in die Gebärmutter verhindern.