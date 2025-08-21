Mario Basler knallhart: „Dortmund wird es leider wieder nicht schaffen“

Dieser Mann ist eine Legende: Mario Basler. Dreimal wurde der Mittelfeldkünstler Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger, dazu Torschützenkönig 1995. Doch nicht nur auf dem Platz war der Mann mit dem lockeren Mundwerk ein Meister seines Faches. Mittlerweile gilt Basler auch als versierter Fachmann im Reality- und TV-Bereich.

2022 sahen wir Basler im „Sommerhaus der Stars“ bei RTL, dazu schon bei zahlreichen Live-Shows von ProSieben. Und auf eben jenem Sender ist der heute 56-Jährige ab dem ersten September wiederzusehen.

Mario Basler will „Deutschlands dümmster Promi“ werden

Da sucht Moderatorin Amira Aly nämlich „Deutschlands dümmsten Promi“. Eine Quizshow, in der es vor allem darum geht, mit Nicht-Wissen zu glänzen. Ob er das schafft, wir werden sehen. Klar ist jedoch, Fußballfragen sollte man Basler besser nicht stellen, die kann er nämlich sehr wohl und vor allem sehr versiert beantworten.

Und so hat der einstige Nationalspieler auch schon eine klare Meinung dazu, wie das Meisterrennen in der, am Freitag (22. August 2025) startenden neuen Bundesliga-Saison ausgehen wird.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich könnte mir dieses Jahr eine Überraschung vorstellen. Die Frankfurter Eintracht ist da ein ganz heißer Tipp“, so Basler. Eine spannende Einschätzung, haben die Frankfurter doch nicht nur Superstürmer Hugo Ekitiké an den FC Liverpool verloren, sondern muss auch den Verkauf von Innenverteidiger Tuta verkraften, der sein Glück nun in Katar sucht.

„Dortmund wird es leider wieder nicht schaffen“

Es wird sich zeigen, ob Jonathan Burkhardt, der als Ersatz für den abgewanderten Hugo Ekitiké aus Mainz gekommen war, die Lücke füllen kann. Deutlich kritischer sieht Basler dagegen die Rolle von Borussia Dortmund im Meisterrennen.

Der BVB tat sich zuletzt in der ersten Pokalrunde schwer, gegen Drittligist Rot-Weiss Essen weiterzukommen. Am Ende stand ein 1:0-Sieg und die Frage zu Buche, wie man mit der dezimierten Verteidigung gegen Top-Teams wie Bayern München oder RB Leipzig bestehen will. Das sieht auch Basler ähnlich: „Dortmund wird es leider wieder nicht schaffen. Das Erreichen der Champions-League ist schon für Dortmund Aufgabe genug“, so Basler.