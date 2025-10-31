Bürgergeld-Empfängerin droht die Zwangsräumung – „Dann ist die Hölle auf Erden“

Bürgergeld-Empfängerin Cindy droht ein Horror-Szenario, welches nahezu jedem schlaflose Nächte bereiten würden: Die Zwangsräumung. Die 21-jährige Mutter hat einen massiven Mietrückstand, doch das war nicht immer so.

Vorübergehend überließ sie ihrem Kumpel Sascha ihre Rostocker Wohnung. Das zieht nun erhebliche Konsequenzen nach sich. Ganz offen und ehrlich berichtet Cindy vor der RTL Zwei-Kamera: „Es war alles in Ordnung. Ich hatte keine Mietschulden oder andere Schulden. Doch kaum ist Sascha hier, steht die Wohnung auf der Kippe.“

Bürgergeld-Empfängerin Cindy steht das Wasser bis zum Hals

Der Worst-Case? Es könnte passieren, dass ihr der Strom abgestellt wird. Doch das ist nicht alles. Die Bürgergeld-Empfängerin erzählt sichtlich bewegt: „Es droht, dass ich meine Möbel hier nicht mehr rausbekomme.“

Und fügt deutlich hinzu: „Das ist echt kacke. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass hier eine Zwangsräumung kommen wird. Dann ist die Hölle auf Erden.“ Wie man ihren letzten Satz interpretieren soll, bleibt Cindys Geheimnis.

Wird sie sich gegen eine Zwangsräumung wehren und sie mit allen Mitteln verhindern? Schnell wird deutlich, wie sehr sie die aktuelle dramatische Situation mitnimmt. Schließlich befindet sich in ihrer Wohnung ihr ganzes Hab und Gut, an dem sie sehr hängt.

Die 21-Jährige lässt sich nicht unterkriegen

„Da sind Erinnerungsstücke von meiner Ur-Oma, wie die Komode im Flur. Es wäre ziemlich schlimm, wenn die Sachen weg wären“, offenbart die Bürgergeld-Empfängerin. Zudem ist sie mit der Auflösung der Rostocker Wohnung komplett sich selbst überlassen. Sascha wohnte bei ihr, ohne einen Untermietvertrag abzuschließen.

Jetzt muss sie den ganzen Krempel von Sascha alleine loswerden. Ihre Ideen? Am liebsten würde sie sie kurzerhand einfach „verbrennen“. Doch sie werden wohl als Sperrmüll die Straße zieren.

Doch ganz hoffnungslos ist die Bürgergeld-Empfängerin scheinbar nicht! Sie plant einen kompletten Neustart. Doch was hat sie konkret vor? Und wird sie ihren Plan umsetzen können? All das wird in der „Hartz und herzlich“-Folge am 31. Oktober um 12.55 Uhr bei RTL Zwei aufgeklärt. Sie ist schon vorab bei RTL+ verfügbar.