Nachbarn wollen Bürgergeld-Empfängerin loswerden: „Reine Schikane“

Der Nachbarschaftsstreit eskaliert. Michael und Franzi wohnen im schicken Nordsee-Urlaubsort Büsum. Während Michael, einst alkoholkrank, mittlerweile genesen, in einem Restaurant arbeitet, lebt Franzi vom Bürgergeld. Mit ihren Nachbarn ist das Paar, das sich seinen Lebensunterhalt mit dem Sammeln von Pfandflaschen aufbessert, aber überhaupt nicht grün. Im Gegenteil. Es herrscht ein Kleinkrieg, zwischen Franzi und Michael sowie ihren Nachbarn.

Wer Schuld ist? Eine schwierige Frage, die sich in der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“ wohl auch nicht vollends beantworten lässt. Doch es gibt Hinweise, dass die Bürgergeld-Empfängerin und der Koch nicht vollends unschuldig an der Situation sind.

Bürgergeld-Empfängerin im Clinch mit den Nachbarn

So knallte wohl nicht nur spätabends einmal die Tür, wie Michael zunächst erklärte … Im alkoholisierten Zustand sei es immer mal wieder zu Lärm gekommen. „Wenn man Alkohol getrunken hat, kriegt man das manchmal gar nicht so mit“, versucht Franzi das Verhalten des Paares zu entschuldigen. Doch nicht nur der Alkohol habe Lärm verursacht, auch das gemeinsame Liebesspiel sei ab und an lautstärketechnisch ein wenig ausgeartet. „Da stand auch schon die Polizei vor der Tür“, lacht Michael.

++ Bürgergeld-Empfängerin droht die Zwangsräumung – „Dann ist die Hölle auf Erden“ ++

Die Schuld sieht er aber nur bedingt bei sich und seiner Freundin. „Das ist reine Schikane, reine Schikane“, findet Michael. Und seine Partnerin ergänzt: „Die suchen ja regelrecht das Haar in der Suppe. Es ist so.“ Sie seien abgestempelt, findet das Paar. Das auch seinerseits Ärger mit den Nachbarn beklagt. Demnach habe man sogar schon seinen E-Roller manipuliert, so der Koch.

Dazu kommt, dass es in ihrer Wohnung am Nötigsten mangelt. Kein fließendes Wasser, dazu Schimmel. Das Paar will nun eine neue Wohnung finden, begibt sich tagtäglich auf die Suche. Bislang jedoch ohne Erfolg.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ am 4. November um 20.15 Uhr im TV und bereits vorab bei RTL Plus.