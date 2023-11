Bürgergeld-Empfänger schimpft über Single-Frau: „Die will einen Mann, der den ganzen Tag arbeitet“

Er ist wieder da! Lange war Jean mit Cindy zusammen, ist der Vater ihrer Kinder. Doch vor zwei Jahren trennte sich der junge Mann von seiner Freundin. Trat fünf Jahre Beziehung in die Tonne. Nun ist Jean zurück in Rostock – und damit auch bei „Hartz und herzlich“.

In der neuen Folge, die RTL Zwei am kommenden Freitag (24. November 2023) ausstrahlt, sehen wir Jean in seiner neuen Wohnung. Der Bürgergeld-Empfänger lebt allein, hat sich aber eine Bude nahe seiner Mutter gesucht. Aus Gründen.

Bürgergeld-Empfänger sucht nach einer Frau

„Ich bin schon fast immer bei meiner Mutter zum Essen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich zu Hause nichts machen tue, ich koche dann auch trotzdem noch zu Hause, wenn das Essen nicht gereicht hat. Aber es kommt darauf an, was Mutti machen tut“, erklärt der Junggeselle.

++ Bürgergeld-Empfänger denkt, er ist arbeitsunfähig: Antwort kommt sofort ++

Eine neue Frau an seiner Seite hat der Arbeitslose bislang nicht. Wiederum aus Gründen. Doch er kann nicht meckern. Schließlich habe er alles, was er brauche, im Umkreis. Seine Mutter, seine zwei Kinder, Familie, ein paar Freunde. Offen für eine neue Beziehung sei er aber dennoch. Doch die Suche gestaltet sich schwierig. „Online-Plattformen, das ist für mich wie Kinderspielplatz. Die eine will einen Mercedes haben. Die andere will einen Mann, der den ganzen Tag nur arbeiten ist, der Geld nach Hause bringt, und selber gar nichts tun“, schimpft der 22-Jährige.

Jean lästert: „Dann gibt es wieder die Frauen, die eigentlich wirklich potthässlich sind“

Und weiter: „Dann gibt es wieder die Frauen, die eigentlich wirklich potthässlich sind, wirklich potthässlich, die aber eine schöne Art und Weise haben, aber das fasst man halt nicht an, weil das einfach nicht der Typ ist.“

Sein Typ sei eine Frau, die weder zu dick oder zu dünn sei. Sie müsse auch nicht lieb oder böse sein. Mittelmaß würde dem Bürgergeld-Empfänger schon reichen. Na, dann drücken wir ihm mal die Daumen, dass er die perfekte Partnerin für sich findet.