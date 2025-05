Bürgergeld-Empfänger trägt nur Luxus-Kleidung: Louis Vuitton, Gucci, Lacoste …

Er ist zwar Bürgergeld-Empfänger, kleidet sich aber wie ein Millionär. Seit einiger Zeit bereits begleitet die RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland“ den selbsternannten „Hartz-4-Rapper“ Nico. Der lebt mittlerweile mit seiner neuen Freundin Janine in Plau am See in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Viel Platz für den 27-Jährigen bleibt da nicht. Zum Glück hat er auch nicht allzu viele Kleidungsstücke. Dafür aber einen erlesenen Geschmack.

Auf Bitten des „Armes Deutschland“-Teams räumt der Bürgergeld-Empfänger kurzerhand sein Kleider-Schränkchen aus. Und befördert einige Stücke zu Tage, die man sonst eher auf der Düsseldorfer Kö erwartet hätte.

Bürgergeld-Empfänger zeigt seinen Kleiderschrank

„Tommy Hilfiger, hier ist noch Gucci, Unterhosen von Lacoste …“, berichtet Nico, zieht sogar eine Jacke von Louis Vuitton aus dem Schrank. Echt seien zwar nicht alle Stücke, die Hälfte aber, so beteuert Nico, sei nicht gefälscht.

Die Sachen stammen noch aus früheren Zeiten, wie der Bürgergeld-Empfänger berichtet: „Ja, das kostet alles Geld, ich war ja nicht immer so Penner-mäßig wie heute unterwegs. Mir ist es wichtig, Markenklamotten zu tragen, weil das einfach nach etwas aussieht. Muss ja nicht jeder gleich sehen, dass man Bürgergeld-Empfänger ist, um sich speziell auch abzuheben.“ Und so trägt Nico auch die gefälschten Sachen, um die „Marke zu zeigen, glorifizieren, verherrlichen“.

Nico verkaufte auch gefälschte Rolex-Uhren

Apropos: In Sachen Markenfälschungen war Nico nicht immer nur Konsument, wie es in der RTL-Zwei-Reportage heißt. Eine Zeit lang verdiente er damit Geld, gefälschte Klamotten, Taschen, aber auch nachgemachte Uhren der Schweizer Manufaktur Rolex zu verkaufen. Heute, so heißt es in der Sendung, habe er damit aber nichts mehr zu tun.

Seine Freundin Janine findet Kleidung nicht so wichtig. Sie steht nur auf Marken-Schuhe. Und auch insgesamt scheint sich Nicos Marken-Affinität ein wenig gelegt zu haben. Für Klamotten gebe er alle drei Monate mal 50 oder 100 Euro aus. Die originalen Sachen stammen alle aus einer Zeit, in der er noch mehr Geld hatte.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ am Dienstag, den 13. Mai 2025 um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Nico und Janine. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.