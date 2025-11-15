Bürgergeld-Empfänger motzt über Wohnung: „Ist mir zu eng“

Große Klappe, aber nur wenig dahinter. Chris aus Duisburg dürfte den meisten „Armes Deutschland“-Zuschauern schon länger ein Begriff sein. Der Bürgergeld-Empfänger fiel immer wieder durch seinen Unwillen zur Arbeit, seine kriminellen Aktivitäten, aber auch durch seinen dezenten Größenwahn auf.

Doch nicht nur das. Der Bürgergeld-Empfänger scheint auch eine Abneigung gegenüber Verhütungsmitteln zu haben. Er habe eine Latex-Allergie, so behauptet es der Duisburger mit einem Grinsen im Gesicht. Und so war es auch wenig überraschend, dass er bei seiner neuen Freundin direkt ins Schwarze traf.

Bürgergeld-Empfänger will ins Porno-Business

Schon nach kurzer Beziehungsphase war auch sie schwanger. Und Chris erwartet nun sein mittlerweile sechstes Kind. In der neuen Ausgabe „Armes Deutschland“, die RTL Zwei am 18. November ausstrahlt, geht die Geschichte des Paares weiter. Und auch die Zweifel beim Zuschauer, dass aus Sabrina und Chris ein gutes Eltern-Paar wird, wachsen.

Denn nach rund vier Monaten besucht Chris überhaupt zum ersten Mal seine Freundin in ihrer Heimatstadt Dortmund. Bis dato hat er die Schwangere, die übrigens einen Job hat, immer nach Duisburg kommen lassen.

Es ist also auch das erste Mal, dass er die Wohnung der Mutter seines Kindes sieht. Und wirklich begeistert scheint der Bürgergeld-Empfänger nach dem ersten Rundgang nicht. „Ich würde niemals hier einziehen. Ne. Das ist mir zu eng“, schimpft der Bürgergeld-Empfänger. Wenn das Kind da ist, brauche es auf jedenfalls eine „größere Bude“, so der Arbeitslose. Wer das bezahlen soll? Wahrscheinlich wieder der Staat. Denn einen Job hat Chris nicht, und es scheint auch nicht so, als würde er sich groß darum bemühen.

Wie geht es mit Chris und dem Kind weiter?

Zumindest keinen „normalen“ Job. Denn Chris hat immer noch den Wunsch, als Pornodarsteller durchzustarten. Davon ist Sabrina aber nur bedingt begeistert. „Ich würde mir natürlich wünschen, dass du das nicht machst“, sagt die werdende Mutter deutlich. Ob das Chris von seinen Plänen abbringt? Wir werden sehen.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ am Dienstag (18. November 2025) um 20.15 Uhr. Vorab ist die Episode bereits bei RTL Plus abrufbar. Wichtig: Chris ist eine Ausnahme, die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.