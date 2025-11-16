Bürgergeld-Empfängerin hat keine Zeit für Arbeit: Sie hat Wichtigeres zu tun

Wenn man eine Ausrede sucht, dann findet man auch eine. Nach diesem Grundsatz scheint auch Bürgergeld-Empfängerin Franzi zu leben. Zusammen mit ihrem Partner Michael lebt sie im schicken Nordseeort Büsum. Während ihr Liebster als Koch in einem Restaurant sein Geld verdient, konzentriert sich Franzi jedoch lieber auf andere Dinge.

Zwar würde sie gerne arbeiten, wie sie in der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“ (Ausgabe vom 4. November 2025) berichtet, doch irgendwie scheint sie dafür gerade nicht die Zeit zu haben. Auch wenn es ohne Michael zu Hause manchmal einsam zu sein scheint.

Bürgergeld-Empfängerin: „Es ist natürlich langweilig“

„Es ist natürlich langweilig. Ich finde die Arbeitszeiten manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe ja einen ganz anderen Tagesrhythmus als er, wenn er dann erst nachts nach Hause kommt. Man versucht dann natürlich in der Zeit, die man zusammen hat, alles zu komprimieren“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

++ Bürgergeld-Empfänger aus Mönchengladbach 20 Jahre arbeitslos: „Kann nichts dafür, dass ich begabt bin“ ++

Doch warum sucht sie sich selbst keinen Job, schreibt keine Bewerbungen? „Ich würde gerne arbeiten gehen, aber ich habe den Kopf voll mit dieser Wohnungssuche. Passend wäre es natürlich, dort zu arbeiten, wo ich wohne. Ich weiß ja aber noch gar nicht, wo es mich hintreibt. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe dann weniger Zeit, um konstruktiv nach einer Wohnung zu gucken“, erklärt Franzi.

Ein Leben zwischen Schimmel und Streit

Dass man das Ganze auch andersherum angehen könnte, also erst einen Job finden, und dann den Wohnort dorthin verlegen, darauf scheint die Arbeitslose nicht zu kommen. Und so bleibt sie lieber daheim. Und das, obwohl die gemeinsame Wohnung alles andere als heimelig ist. Befallen von Schimmel, ohne fließendes Wasser, dazu ein veritabler Streit in der Nachbarschaft. Keine leichte Aufgabe, die das Paar in Zukunft zu stemmen hat.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ am 4. November um 20.15 Uhr im TV. Vorab ist die Episode mit dem Titel „Schwanger nach vier Wochen?“ bereits bei RTL Plus abrufbar. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger verhalten sich wie Franzi. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück ins Arbeitsleben.