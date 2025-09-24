Bürgergeld-Empfängerin schimpft: „Die Leute haben zu viel Geld“

Bürgergeld-Empfängerin Pamela weiß, wie es ist, wenn man nichts hat. Die Protagonistin der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ musste bereits schlimme Zeiten durchleben. Nun scheint es ihr aber endlich besser zu gehen.

Die Bürgergeld-Empfängerin hat nunmehr eine eigene Wohnung, die sie sich trotz begrenzter finanzieller Möglichkeiten mit viel Liebe und Akribie einrichtet. Auch, wenn vielleicht nicht alle Möbel und Einrichtungsgegenstände brandneu sind.

Bürgergeld-Empfängerin findet Fernseher auf dem Sperrmüll

Freut sich Pamela doch über einen Fernseher samt Wandhalterung, den sie auf dem Sperrmüll finden konnte. Wobei, ein bisschen Ärger mischte sich auch unter die Freude. „Das hat man mit dem Fernseher zusammen weggeschmissen. Also sag ich mir: Die Leute haben zu viel Geld. Ich zu wenig und die zu viel“, schimpft Pamela.

Immer wieder findet die 58-Jährige auf ihren Spaziergängen durch den Rostocker Stadtteil Groß-Klein derlei Schätze. Wobei aber auch nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Eine Bohrmaschine beispielsweise piepste auf einmal, sogar der Akku wurde ganz warm. „Der darf eigentlich nicht warm werden“, wundert sich die Bürgergeld-Empfängerin. Naja, hoffen wir mal das beste.

„Die kosten richtig Geld“

Funktionstüchtig ist dagegen das Radio, das Pamela auf dem Müll fand, oder auch die Kindersachen, die sie für eine Bekannte finden konnte. Sogar einen ganzen Vorratsschrank, eine Kaffeemaschine, einen Staubsauger und eine Spüle konnte sie bereits auf der Straße auflesen. Ja, Pamela ist eine echte Überlebenskünstlerin. Wobei sie besonders der Fund des Stabstaubsaugers freut. „Die kosten richtig Geld“, weiß die 58-Jährige. Ja, was der eine nicht mehr braucht, über das freut sich eben der andere.

Die Folge „Hartz und herzlich“ mit Pamela zeigt RTL Zwei am 30. September 2025 um 20.15 Uhr im TV oder bereits vorab bei RTL Plus.

