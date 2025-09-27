Bürgergeld-Empfängerin will Luxus-Sofa kaufen: „Möchte mal etwas, das keiner hat“

Seit Jahren schon ist „Hartz und herzlich“-Protagonistin Beate aus Mannheim keiner richtigen Arbeit mehr nachgegangen. Wie auch ihr Sohn Pascal lebt die 57-Jährige vom Bürgergeld. Viel hat sie im Monat daher nicht zum Ausgeben. Für eine neue Wohnzimmer-Einrichtung scheint aber noch genug Geld vorhanden zu sein.

So berichtet die Bürgergeld-Empfängerin in der „Hartz und herzlich“-Episode, die RTL Zwei am Montag (14. Juli 2025) ausstrahlt, dass sie gerne ihr Wohnzimmer komplett neu einrichten würde.

Bürgergeld-Empfängerin Beate möchte sich neu einrichten

Dazu hat die Mannheimerin auch schon einmal den ganzen Raum ausgeräumt. Nun berichtet sie ihrer Freundin Ela, was sie sich vorgestellt hat. „Ich habe mir überlegt, dass ich mir hier ein XXL-Sofa hole“, berichtet Beate. Dazu kommen noch ein neuer Teppich, ein runder silberner Tisch, ein schöner Fernseher.

Das hat alles seinen Preis. „Das kostet schon. Alleine die Couch kostet wahrscheinlich schon 1.800 bis 2.000. Weil es soll ja Cord sein. Das hat ja hier auch keiner. Ich möchte auch mal etwas, das keiner hat“, berichtet Beate.

Dazu kommt der Tisch, den die Bürgergeld-Empfängerin für knapp 500 Euro bei Otto gesehen hat. Da versteht Freundin Ela die Welt nicht mehr. „Was? Du bist ja verrückt. Ein Tisch für 500 Euro. Das wüsste ich … Nie im Leben würde ich mir einen Tisch holen für 500 Euro.“

Bürgergeld-Empfängerin Beate muss nun sparen

Er gefalle ihr aber so gut, entgegnet Beate. Wie sie ihre Renovierung samt Neueinrichtung mit dem Bürgergeld-Satz von 565 Euro umsetzen möchte, das weiß Beate wohl selbst nicht. Pi mal Daumen sei sie am Ende wohl bei Kosten von rund 3.000 bis 3.500 Euro.

Doch Beate will nun sparen. Und Ela hat auch noch eine Idee. Beate solle doch mal zum Möbeldiscounter fahren. Dort sei schließlich alles ein wenig günstiger.

Dazu kommt, dass das Wohnzimmer nicht nur neu eingerichtet, sondern auch noch gestrichen werden soll. Das könne sie aber selbst nicht, findet Beate. Doch sie hat Optionen. Schließlich könnten ihr ja ihre Tochter oder auch Freundin Ela helfen.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Hartz und herzlich“ stets montags bis freitags um 18.05 Uhr.