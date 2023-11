Bürgergeld-Familie wird zwangsgeräumt: Zurück bleibt ein Scherbenhaufen

Es ist ein Drama für die ganze Familie. Nach zwölf Jahren in ihrem Haus müssen die Bürgergeld-Empfänger (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4) Nadine und Carsten sowie ihre fünf Kinder das gemeinsame Zuhause verlassen. Ihr Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet, nun muss die Familie aus „Armes Deutschland – deine Kinder“ raus.

Ein schwerer Tag für die Familie, die von Sozialhilfe wie dem Bürgergeld abhängig ist, und von daher auf dem freien Wohnungsmarkt einen eher schwierigen Stand hat. Zwischenzeitlich drohte der Großfamilie aus Erkelenz im Kreis Heinsberg gar die Unterbringung in unterschiedlichen Heimen. Doch nun zumindest die kurzfristige Erleichterung. Für drei Monate bekommen sie eine Übergangsunterkunft.

Bürgergeld-Familie muss ausziehen

Doch die Probleme sind daher eher aufgeschoben statt aufgehoben. Und doch raus müssen sie auf jeden Fall. Problem jedoch: In die Übergangsunterkunft können die Bürgergeld-Empfänger nur einen Teil ihres Hab und Guts mitnehmen. Der meiste Besitz der Familie bleibt zurück. Und so stapeln sich vor dem Haus Sperrmüll, Schrott und all das, was nicht in die wenigen Koffer der Familie kommt.

Ein schwerer Gang für Kinder und Eltern. „Ich finde es schlimm, dass wir die Kinder in so eine Situation gebracht haben. Wir haben zwar versucht, dass diese Situation nicht kommt, indem wir halt kräftig gesucht haben, und uns auch Hilfe gesucht haben, eine neue Wohnung zu finden, aber es hat halt nichts geholfen“, ist Mutter Nadine sichtlich niedergeschlagen.

Zurück bleibt ein Scherbenhaufen

Und auch Tochter Talina ist traurig. „Hier stecken auch die Erinnerungen drin“, sagt sie. Doch auch trotz Übergangswohnung hat die Familie ein Problem. Ihr zugesagter Transporter kommt nicht. Wie sollen sie nun die wenigen Dingen, die der siebenköpfigen Familie noch bleiben, eine Couch, die Matratzen der Kinder, in die neue Wohnung bringen.

Es ist ein Scherbenhaufen, vor dem die Familie steht. Sie fühle sich sehr schlecht, sagt Mama Nadine offen, sie habe immer nur versucht, ihren Kindern ein Dach über dem Kopf zu geben. Nun ist nicht einmal mehr das sicher. Wie es mit der Familie weitergeht, siehst du in den neuen Folgen der RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland – deine Kinder“.