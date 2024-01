Bürgergeld-Empfänger sicher: „Versaufe nicht mehr mein ganzes Geld“

Auch wenn es in der aktuellen Berichterstattung fast so scheint, als müsste man als Bürgergeld-Empfänger lediglich die Hand aufhalten und die Hunderter würden wie durch Zauberei von der Decke fallen, ganz so leicht ist es dann doch nicht. So gibt es ein paar Hürden und Pflichten, die die Empfänger von Sozialleistungen nehmen, beziehungsweise erfüllen müssen, um an ihr Geld zu gelangen.

Das weiß auch „Hartz und herzlich“-Protagonist Micky aus Magdeburg. Einmal im Jahr muss der Bürgergeld-Empfänger unter anderem eine Weiterbewilligung beim Amt abliefern, um durchgängig Leistungen zu erhalten. Das hat der Magdeburger mit den prägnanten blauen Haaren jedoch irgendwie verschwitzt.

Bürgergeld-Empfänger versaut Weiterbewilligung

„Ich habe vergessen, meine Weiterbewilligung abzugeben“, berichtet Micky in der „Hartz und herzlich“-Folge, die RTL Zwei am Dienstagabend (9. Januar 2024) um 21.15 Uhr ausstrahlt. Wobei vergessen nicht so ganz zutreffend ist.

„Also, was heißt vergessen? Die war schon ausgefüllt, aber da ist mir dann etwas drübergelaufen. Und dann habe ich einen neuen beantragt. Den habe ich vorgestern zugeschickt gekriegt. Den muss ich dann bloß noch ausfüllen, abschicken, und dann kriege ich halt 14 Tage später Geld“, berichtet der Bürgergeld-Empfänger, der sich zusammen mit seiner Partnerin Nicky um deren zwei Kinder kümmert.

„Also ich versaufe nicht mehr mein ganzes Geld“

Ein großes Problem, schließlich sind die Taschen des 42-Jährigen nicht gerade übermäßig gefüllt. Nur noch 50 Euro bleiben ihm. Doch Micky sieht es positiv. „Dadurch werde ich jetzt das Trinken so ein bisschen sein lassen. Dadurch spart man auch ein bisschen Geld ein. Also ich versaufe nicht mehr mein ganzes Geld, ne“, so der Arbeitslose.

Interessant: Ein eigenes Konto hat Micky gar nicht. Er bekommt sein Geld via Scheck, versorgt damit seine kleine Familie. Bleibt nur zu hoffen, dass das Geld rasch wieder fließt.