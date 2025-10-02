Manuel rutscht ins Bürgergeld: Für seine kleine Tochter

Wenn man über die „RTL Zwei“-Doku „Armes Deutschland“ nachdenkt, dann kommen einem zuvorderst Arbeitsverweigerer wie Carola oder auch Dauer-Bürgergeld-Empfänger Chris aus Duisburg in den Sinn. Menschen, die ihr Leben auf Staatskosten genießen, sich nicht schämen, gar keinen Job ausüben zu wollen.

Doch es gibt auch Menschen wie Manuel. Der 43-Jährige ist alleinerziehender Vater der vierjährigen Sophie. Das Duo lebt in Füssen, möchte aber nach Berlin ziehen. Ein schwieriges Unterfangen, schließlich müssen Manuel und Sophie mit gerade einmal 1.130 Euro im Monat auskommen.

Manuel rutscht für seine Tochter ins Bürgergeld

Dazu kommt noch der schlimme Schicksalsschlag, der die beiden jeden Tag begleitet. So geschah es, dass Manuels Freundin und Sophies Mama seit 2019 in einem Pflegeheim in Berlin im Wachkoma liegt. Die junge Frau erlitt kurz vor der Geburt der heute Vierjährigen eine Fruchtwasser-Embolie. Ob sie jemals wieder aufwacht, kann niemand sagen.

Manuel versucht seiner Tochter ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. „Ich bin so gefasst und auch stark für die Kleine. Man tut halt sein Bestes, weil es auch im Leben weitergehen muss, und man sich nicht hängen lässt“, so der 43-Jährige.

„Das geht halt nicht mit der Kleinen“

Dennoch will Manuel nun einen neuen Anfang starten. Er will nach Berlin ziehen, um Sophies Mutter wieder näher zu sein. Und er will wieder arbeiten. Der 43-Jährige betrieb einst ein erfolgreiches Catering-Unternehmen, rutschte nach der Geburt seiner Tochter ins Bürgergeld. Er ist Koch. Doch diese Arbeit und die Betreuung von Sophie unter einen Hut bringen … das ist schwer.

„Viele wollen, dass du am Wochenende arbeitest, oder eben auch später anfängst in der Woche, aber dann auch später aufhörst. Und das geht halt nicht mit der Kleinen. Das ist nicht vereinbar“, erklärt Manuel. Und so kann man nur hoffen, dass Manuel und Sophie eine passende Bleibe und einen Job finden. Wir drücken die Daumen.

Wie es mit Manuel und Sophie weitergeht, siehst du am Dienstag (7. Oktober 2025) bei RTL Zwei.