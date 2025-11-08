Arbeitslose hebt komplettes Bürgergeld ab: Das meiste landet direkt bei „dm“

Rund 563 Euro erhalten Bürgergeld-Empfänger jeden Monat vom Staat. Das Geld soll ihnen helfen, tagtäglich über die Runden zu kommen. Die meisten Arbeitslosen nutzen diese Summe auch sinnvoll aus, kaufen sich etwas zu essen und schaffen es so, ein geregeltes Leben zu führen.

Anders Bürgergeld-Empfängerin Carola aus Köln. Die Dame, die den Zuschauerinnen und Zuschauern der RTL-Zwei-Doku „Armes Deutschland“ durchaus ein Begriff sein dürfte, hat noch nie wirklich gearbeitet, lebte zunächst von Hartz 4 und mittlerweile vom Bürgergeld. Leider hat sie in all der Zeit nicht gelernt, mit ihrem Geld umzugehen.

Bürgergeld-Empfängerin wirft die Kohle aus dem Fenster

Das zeigt sich auch in der „Armes Deutschland“-Folge, die RTL Zwei am Dienstag (11. November um 20.15 Uhr) ausstrahlt. Da begleiten die „Armes Deutschland“-Kameras die Arbeitslose nämlich zur Sparkasse. Carola will Geld abholen, sie braucht es für einen Besuch beim Friseur. Leider jedoch sieht es auf ihrem Konto mehr als düster aus.

++ Bürgergeld-Empfänger aus Mönchengladbach 20 Jahre arbeitslos: „Kann nichts dafür, dass ich begabt bin“ ++

„15 Euro Miese“, ruft Carola noch in der Sparkasse stehend, dem Kamerateam zu. Doch wie kann das sein, wo ist das ganze Geld geblieben? „Ich habe praktisch diesen Monat nur die 450 Euro abgeholt, was mir überweisen worden ist. Dann habe ich eingekauft. Ich habe alleine am Neumarkt beim ‚dm‘ an die 50 Euro bezahlt. Haarfarbe, Rasierschaum … aber das können ja keine 465 Euro sein“, so die 40-Jährige.

Alles ein wenig wage. Denn ganz genau weiß Carola nicht, was sie mit ihrem Geld gemacht hat. Eine unglückliche Situation, wenn man eh nicht allzu viel Bares in der Tasche hat. Und so soll nun ihr Ex-Mann als Friseur herhalten. Ob er ihr zumindest den Pony schneiden könne, will Carola von ihm wissen. Zum Glück kann Ex-Mann Marco nicht nein sagen und hilft ihr in der misslichen Lage. Vielleicht sollte Carola aber im nächsten Monat ein wenig sparsamer mit ihrem Geld umgehen. Dann reicht es eventuell auch wieder für einen professionellen Haarschnitt.