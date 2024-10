Bürgergeld-Empfänger will Hund adoptieren: NRW-Tierheim erteilt sofort Absage

Wer sich einen Hund ins Haus oder die Wohnung holen will, sollte bestens vorbereitet sein. Auf die Bedürfnisse des Tieres muss geachtet werden, aber natürlich auch die Bedürfnisse des Menschen. Die Bürgergeld-Empfänger Jan und Sandra gehen die Sachen dagegen ein bisschen anders an.

Das Mutter-Sohn-Gespann aus Herten hat einfach mal auf der Homepage des Tierheimes in Castrop-Rauxel geschaut und sich in den Kangal-Rüden Aslan verliebt. Dass dieser viel Platz und vor allem erfahrene Besitzer benötigt, schien dem 24-jährigen Bürgergeld-Empfänger Jan dabei nicht ins Auge gestochen zu sein.

Bürgergeld-Empfänger will Kangal adoptieren

Er hätte einfach einen Hund, mit dem er auf der Couch liegen und Fernsehen schauen kann. Ob Aslan, der, wie Kristina Rummeld, die zweite Vorsitzende des Tierschutz Castrop-Rauxel e.V. berichtet, stark territoriales Verhalten zeigt und auch ab und an mal beißt, dafür der Richtige ist, darf sich nun jeder selbst beantworten.

Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass Rummeld schon nach den ersten Fragen nach Unterbringung und den Gegebenheiten klar war, Jan und Sandra können Aslan nicht adoptieren. „Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste schon nach den ersten Sätzen, dass der Aslan natürlich nicht für die beiden geeignet ist. Dennoch versucht man ja auch den Besuch zu nutzen, um Erkenntnisse zu generieren. Das habe ich versucht über Fragestellungen, über Erklärungen, da habe ich aber nun in dem Falle gemerkt, dass es wirklich blutige Anfänger sind. Das spricht ja nicht dagegen, ein Tier aufzunehmen, aber eben nicht so ein Tier“, so die Hunde-Fachfrau.

NRW-Tierheim erteilt Absage

Dennoch zeigte sie Jan und Sandra den Kangal-Rüden. Aslan jedoch sieht Jan und Sandra als Eindringlinge, bellt sie lautstark an. Abgeschreckt zeigt sich Jan allerdings nicht. Und auch die rund 400 Euro Futterkosten im Monat können den Wunsch, Aslan zu adoptieren, nicht einschränken. „Finanziell könnte ich das schon irgendwie stemmen. Wie auch immer. Dann rauchst du mal 14 Tage gar nicht, oder ne Woche“, rechnet Jan vor.

Dennoch: Eine Anfänger-Rasse wäre geeigneter. Und das scheinen auch Jan und Sandra am Ende ihres Tierheim-Besuches verstanden zu haben. Aslan jedenfalls wird nicht bei den Bürgergeld-Empfängern einziehen.

Die ganze Geschichte siehst du in der neuen Folge „Armes Deutschland“, die RTL Zwei am kommenden Dienstag (1. Oktober 2024) um 20.15 Uhr ausstrahlt. Wichtig: Personen wie Jan und Sandra sind die Ausnahme. Die meisten Empfänger von Sozialleistungen wollen schnellstmöglich wieder in Lohn und Brot.