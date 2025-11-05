Bürgergeld-Empfänger verhöhnt Steuerzahler: „Verkaufen ihre Seele“

Es sind Aussagen, die einen nur fassungslos zurücklassen. Und sie stammen natürlich von „Armes Deutschland“-Protagonist Archii. Der Rapper lebt schon seit geraumer Zeit von Sozialhilfen wie Hartz-4 oder dem Bürgergeld. Daran etwas zu ändern, scheint aber nicht wirklich im Interesse des Arbeitslosen zu liegen. Im Gegenteil, er beißt lieber in die Hand, die ihn füttert. Und lästert über diejenigen, die ihm und seiner Familie den entspannten Lebensstil ermöglichen.

„Manche Leute tauschen Zeit gegen Geld“, philosophiert der Bürgergeld-Empfänger in der Episode „Armes Deutschland“, die RTL Zwei am Samstag (11. Oktober 2025) um 20.15 Uhr ausstrahlt.

Bürgergeld-Empfänger verhöhnt den Steuerzahler

Und weiter: „Die gehen dann ihr Leben lang, ein Drittel ihres Tages minimum, wenn nicht sogar noch mehr, geben die auf, für eine Summe, die die Ende des Monats bekommen. Die verkaufen sich praktisch. Die verkaufen ihre Seele meiner Meinung nach. Die werfen ihr Leben weg. Die sind nichts anderes als eine Maschine, die jemand anderes bereichert.“

Archii wiederum bereichert lieber sich selbst. Und will mit seiner Musik reich werden. „Ich arbeite darauf hinaus, mit der Musik erfolgreich zu werden“, so der Rapper. Früher sei das eine Wunschvorstellung gewesen. „Jetzt ist es, als würde ich mich auf einer Autobahn befinden. Ich weiß nur nicht wie lange. Ich bin wie das Kind, das fragt: Papa, wann sind wir da?“, so der Bürgergeld-Empfänger.

„Ich weiß, ich werde ankommen, ich weiß nur noch nicht wann“, erklärt Archii. Was ihn da so sicher macht? Das weiß wohl nur der RTL-Zwei-Protagonist selbst. Geld hat er mit seinen Songs bisher jeweils noch nicht eingenommen, wie es bei RTL Zwei heißt. Und so wird sich zeigen, wie lang die Fahrt auf der Autobahn noch andauern wird.

Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger verhalten sich wie Archii. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.