Bürgergeld-Empfänger mit Alkohol-Fahne beim Amt – bittere Quittung folgt sofort

Stephan (43) aus Bremen kennt das Leben ganz unten. Privatinsolvenz, keine Wohnung, kaum Geld und dazu noch eine Alkoholsucht. Trotzdem hatte der Bürgergeld-Empfänger große Hoffnungen: neuer Job, neue Wohnung, Neustart. Doch daraus wird erst mal nichts.

Der Grund: Stephan erschien mehrfach betrunken zu Terminen im Jobcenter. Das hat jetzt Konsequenzen und DIE sind heftig. Laut eigener Aussage sperrte ihn die Behörde nun für vier Jahre vom Bremer Arbeitsmarkt.

Bürgergeld-Empfänger versteht die Welt nicht mehr

Der Bürgergeld-Empfänger gibt zu, öfter nicht nüchtern bei Terminen gewesen zu sein. Die Folge: keine Vermittlung, keine Chancen, keine Perspektive. Für jemanden, der gerade seine Privatinsolvenz hinter sich hat, ein herber Schlag. Dabei sah es zuletzt gar nicht so schlecht aus. Stephan hat inzwischen wieder eine Wohnung. Ein beachtlicher Fortschritt, nachdem er lange auf der Straße lebte.

Früher wollte er sogar in ein Wohnmobil ziehen. Den Plan sollte das Jobcenter finanzieren. Doch dafür gab es nur eine Absage. Seine Meinung dazu? Deutlich! „Da kommt wohl nichts Gutes bei raus. Die wollen das nicht machen und haben mir eine Absage gegeben. Selten dämlich. Hätte ich das beim Jobcenter gesehen, hätte ich gesagt ‚Komm, machen wir.‘ (…) Ich müsste für das Jobcenter arbeiten.“

Statt Wohnmobil lebt er nun zwar in einer festen Bleibe, aber seine berufliche Zukunft liegt vorerst auf Eis. Vier Jahre ohne Jobvermittlung sind lang. Vor allem, wenn man eigentlich durchstarten will.

