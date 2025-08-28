Bürgergeldpaar will gleich zwei Wohnungen: Für mehr Privatsphäre

Seit sieben Jahren sind Paddy und Lausi bereits ein Paar. Die beiden Protagonisten der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ haben schon so einiges durchgemacht. Sie lebten auf der Straße, in einer Berliner Kommune, derzeit sind sie in einem Hotel in der Hauptstadt untergekommen. Zahlen darf dafür das Sozialamt. Doch das soll bald ein Ende haben.

So wollen sich Paddy und Lausi einen Wohnberechtigungsschein besorgen, und dann eine eigene Wohnung beziehen. Wobei, wenn wir genau sind, will das Bürgergeld-Paar auf kurz oder lang gleich zwei Wohnungen beziehen, wie sie in der aktuellen Folge „Hartz Rot Gold“, die RTL Zwei am Dienstag (5. August 2025) um 20.15 Uhr ausstrahlt, berichten.

Bürgergeld-Paar lebt vorerst im Hotel

So berichtet der 39-jährige Paddy stolz, dass er einen Besichtigungstermin für eine Wohnung bekommen hat. In diese soll dann auch seine Freundin Lausi mit einziehen. Aber nur vorübergehend.

„Es ist eine Art Sozialwohnung, also ich habe da bessere Chancen, die Wohnung zu kriegen“, so Paddy, er hofft, dass bereits nach der Besichtigung alles klargemacht werden könne. „Lausi nehme ich erstmal mit, das ist ja wohl klar. Bis sie was gefunden hat“, so der 39-Jährige weiter.

„Wir sind für ewiges Zusammenwohnen nicht gemacht“

Doch warum suchen die beiden nicht eine gemeinsame Bleibe? Es herrsche manchmal zu sehr dicke Luft, erklärt Lausi. „Ich glaube, wir sind für ewiges Zusammenwohnen nicht gemacht. Und zusammenleben“, so die einstige Kommunen-Bewohnerin. Das sieht auch Paddy so. Es scheint, als sei es den beiden wichtig, weiterhin eine gewisse Privatsphäre zu besitzen.

„Ich sehe das auch so. Sie kann gerne vorbeikommen zum Wäschewaschen, wenn sie keinen Waschmaschinenanschluss hat, aber getrennte Räume sind halt besser, da kommt jeder zur Ruhe, jeder kann sich zurückziehen“, so Paddy. Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass der Plan der beiden aufgeht.