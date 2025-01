Bürgergeld: Rentnerin will keine Miete mehr zahlen und schimpft aufs Sozialamt – „Ich habe so die Nase voll!“

Regina aus Rostock ist stinksauer. Die Rentnerin, die neben ihrer Rente auch Grundsicherung bezieht, ist offenbar im ständigen Kampf mit dem Sozialamt.

Der 71-Jährigen aus dem RTL2-Bürgergeld-Format „Hartz und herzlich“ bleiben im Monat gerade mal 131 Euro zum Leben. Geld, mit dem Regina mittlerweile ganz gut auskommt. Wäre da nicht das Problem mit dem Sozialamt.

Bürgergeld: Rentnerin sauer wegen Mietzahlung

Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin aus dem Rostocker Problemviertel Blockmacherring hat die Nachricht erhalten, Mietschulden zu haben.

Kein Wunder, dass sie wütend ist: „Ich habe jetzt soweit alles im Griff und habe trotzdem Probleme mit dem Sozialamt. Meine ganze Miete schicken die immer gleich an die Genossenschaft. Dann dürfte ich eigentlich gar keine Probleme haben. Und trotzdem habe ich Probleme.“ Der Grund: Das Sozialamt hat bei den Überweisungen nicht die Mieterhöhung einberechnet.

Nun muss Regina zahlen. Regina: „Mich wundert es sowieso, dass ich die Miete immer noch bezahle. Das sind jetzt schon fast 600 Euro. Hier haben einige eine Zweiraumwohnung für 600 Euro und ich habe eine Einraumwohnung für fast 600 Euro.“ Darüber hinaus habe die Wohnung einige Mängel, um die sich vom Amt niemand kümmere.

„Ich habe so die Nase voll! Die Klingel geht nicht. Ich habe die schon ein paar Mal angerufen und sie müssen erst sehen, was das ist. Dauert das jetzt wieder fünf Jahre?! Auf die Haustür habe ich fünf Jahre gewartet, das ist unnormal!“, schimpft die Rentnerin bei RTL2 in die Kamera.

Bürgergeld: Regina isst nur zweimal pro Monat Fleisch

Dabei klappt sonst alles andere, was Geld betrifft, aktuell ganz gut. Sie verrät: „Natürlich habe ich meine Finanzen im Moment im Griff und komme damit auch ziemlich gut zurecht. Heute und morgen gibt es wieder Geld und ich habe immer noch was übrig. Ich gucke wenigstens auf die Preise. Man kann eben nicht mehr jeden Tag Fleisch essen, aber ich leiste es mir trotzdem mal. So zweimal im Monat.“ Nur was die Mietschulden betrifft, da hat die RTL2-Protagonistin noch keine Lösung gefunden…

Die ganze Folge von „Hartz und herzlich“ läuft aktuell in der Mediathek bei RTL+.