Bürgergeld-Empfängerin hat 110.000 Euro Schulden: Ein Anruf macht alles noch schlimmer

Monika ist fast schon Dauergast in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“. Seit einiger Zeit bereits begleitet der Sender die Frau, die im Alter von 53 Jahren noch nie einer geregelten Arbeit nachgegangen ist. Dazu kommt, dass die Bürgergeld-Empfängerin von einem nahezu erdrückenden Schuldenberg belastet wird.

Über 110.000 Euro Schulden hat Monika in den vergangenen Jahren angesammelt. Sie will nun in die Privatinsolvenz gehen, um diese loszuwerden. Problem jedoch: Die Verbindlichkeiten sorgen wohl dafür, dass die Bürgergeld-Empfängerin eine sicher geglaubte neue Wohnung verwehrt wurde.

Bürgergeld-Empfängerin von Schuldenberg belastet

Derzeit nämlich wohnt die 53-Jährige noch bei ihrem Ex-Freund. Dabei hatte alles so gut ausgesehen. Ein Jahr schon suchte Monika nach einer Wohnung. Nach einer spontanen Besichtigung hatte sie bereits eine vorläufige Zusage. Dann jedoch kam ein Anruf, der alles veränderte.

„Ich habe mich schon gefreut, habe auch schon unterschrieben für den Mietvertrag, und nur noch auf die Gegenunterschrift gewartet. Dann kam heute früh ein Anruf, ja, nix los. Ich fühle mich nur noch hin- und hergejagt. Die Zeit hätte man sich sparen können für eine andere Wohnung“, berichtet Monika.

„Ich weiß nicht, warum, weswegen, wieso, weshalb“

„Ich weiß nicht, warum, weswegen, wieso, weshalb. Ich habe auch keine Begründung bekommen. Davon mal abgesehen“, so die Bürgergeld-Empfängerin. Ihre Vermutung: Der Vermieter habe sich ihre Schufa angeschaut. Dabei hätte nur noch ein Termin bis zum Insolvenzantrag angestanden.

Doch Monika will nicht aufgeben. „Ich werde weiter im Internet gucken, ich gebe nicht auf. Ich habe schon genug durchgemacht, es reicht. Aber ich bin der Meinung, dass ich nicht aufgeben darf. Das kommt nicht infrage. Ich möchte vernünftig wohnen. Ich möchte doch, dass sich alles zum Guten verändert und nicht nur Nackenschläge“, sagt Monika deutlich. Sie will doch nur leben, sich ohne Stress und Ärger niederlassen.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Hartz Rot Gold“ stets dienstags um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Monika, die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.