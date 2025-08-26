Bürgergeld-Empfänger verschleudert sein Geld: Nach 5 Tagen hat er nur noch 8,22 Euro

Er lebte in Saus und Braus, gönnte sich ein Luxusleben auf Pump. Doch nun steht der Kölner Bürgergeld-Empfänger Markus S. vor den Scherben seiner Existenz. Den Mann mit dem extravaganten Gesichtstattoo belasten Schulden in Höhe von rund 80.000 Euro. Dazu ist er auch noch straffällig geworden.

„Ich habe meinen Vornamen genommen. Markus. Und habe halt einen anderen Hinternamen genommen, zum Beispiel von meiner Freundin. Und das ist ja so gesehen Betrug“, erklärt der Kölner. Nicht nur so gesehen, das ist Betrug, was der Bürgergeld-Empfänger da abgezogen hat. Ein Betrug, der ihm eine zweijährige Bewährungsstrafe eingebracht hat.

Bürgergeld-Empfänger verprasst sein Geld und lebt auf Pump

Doch auch damit noch nicht genug. Um mehrere Tausend Euro hat er das Jobcenter betrogen. Jetzt droht ihm das Gefängnis. Seine einzige Chance, dem drohenden Haftbefehl zu entgehen: Sein Schuldnerberater Max Postulka. Der konnte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aushandeln.

++ Bürgergeld-Empfänger sahen Licht am Horizont: Doch eine Nachricht zerstört alles ++

Fortan muss der Protagonist der RTL-Zwei-Doku „Deutschland deine Schulden“ jeden Monat 50 Euro überweisen, um zumindest einmal die knapp 4.000 Euro zu Unrecht bezogene Leistungen zurückzuzahlen. Dazu kommt, dass seine Frau mitsamt der Kinder in ein Mutter-Kind-Heim gezogen ist, weil diese mit den Alkohol-Eskapaden des Bürgergeld-Empfängers nicht mehr klarkam.

Nur noch acht Euro für 25 Tage

Diese jedoch hat nun die zwei gemeinsamen Kids alleine im Mutter-Kind-Heim zurückgelassen, wie Markus berichtet. Folglich gibt es nur die Möglichkeit, dass die Kinder in eine Pflegefamilie kommen, oder er fortan mit ihnen in einer Pflegeeinrichtung in Köln wohnt.

Markus entscheidet sich für Option 2. Wie er das stemmen will? Unklar. Schließlich ist erst der Fünfte des Monats und Markus hat nur noch 8,22 Euro. Damit muss er nun irgendwie bis zum 31. klarkommen. Ein schier unmögliches Vorhaben. Er habe schließlich viel zu bezahlen. Strom, Geldstrafen, „da bleibt am Ende des Tages nicht viel übrig“.

RTL Zwei zeigt die Folge „Deutschland deine Schulden“ am 26. August um 21.15 Uhr. Vorab ist sie bereits bei Joyn abrufbar.