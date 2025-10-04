Bürgergeld-Empfängerin ist 4.000 Euro Schulden los – geholfen hat das Amt

Wer in Deutschland auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, steht häufig unter enormem finanziellem Druck. Bürgergeld-Empfänger müssen ihr monatliches Budget genau planen und jede Ausgabe kalkulieren. Doch was passiert, wenn zu knappen Mitteln auch noch Schulden kommen? Für viele Betroffene wird die ohnehin angespannte Situation dann schnell zur Belastungsprobe.

Auch für Petra, Pascal und Selina ist diese Situation bittere Realität. Die Lage ist ernst. Aktuell haben die drei fast 4.000 Euro Schulden angehäuft. Doch beim Abbezahlen hat jetzt auch das Amt geholfen.

Bürgergeld-Empfängerin packt über Schulden aus

Die Familie wurde durch die RTL2-Dokusoap „Hartz und herzlich“ bekannt und stand über Jahre hinweg im Fokus der Öffentlichkeit. Nachdem sie Mannheim und die Benz-Baracken hinter sich gelassen haben, wollten sie in Dessau einen Neuanfang wagen. Doch statt finanzieller Stabilität folgte der nächste Rückschlag mit hohen Mietschulden.

Aktuell haben die drei fast 4.000 Euro Schulden angehäuft. „Wir haben aktuell 3960,55 Euro Mietschulden plus Renovierungsschulden“, erzählt Petra den Zuschauern. Das Amt half der Familie nun, einen Teil der Schulden zu begleichen.

Bürgergeld-Empfänger-Familie steigt bei RTL2 aus

Petra erklärt, wie sie sich die Rückzahlung leisten konnten: „Das konnten wir uns mit der Arbeit und der Nachzahlung vom Jobcenter, da bin ich ehrlich, ermöglichen.“ Wie genau die Unterstützung aussah und wie hoch die Nachzahlung war, verrät Petra nicht. Klar ist jedoch, dass die Familie ohne die staatliche Hilfe kaum in der Lage gewesen wäre, die offenen Forderungen zu begleichen.

Nach ihrem Ausstieg aus der Sendung setzen Petra, Pascal und Selina nun auf ein neues Standbein. Dank ihrer langjährigen TV-Präsenz sind sie bekannt geworden und wollen künftig mit Social Media Geld verdienen. Ob und in welchem Umfang die Familie bereits arbeitet, bleibt allerdings offen. „Wenn es gut klappt, haben wir alle eine Arbeitsstelle“, verrät Petra lediglich.

Dass der Weg dorthin steinig ist, zeigt ihre Vergangenheit. Die Familie geriet mehrfach in die Kritik. Unter anderem durch ein Betrugsurteil des Amtsgerichts, Anfeindungen auf der Straße und Streit mit dem Produktionsteam der Sendung.