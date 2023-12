Bürgergeld-Empfänger macht Praktikum: Fazit nach einer Woche ist eindeutig

Der Weg aus der Arbeitslosigkeit in eine feste Berufstätigkeit ist nicht einfach. Plötzlich gibt es wieder feste Regeln, einen Zeitplan, an den man sich halten muss, Vorgesetzte, die einem sagen, was man zu tun und zu lassen hat. Doch es ist ein wichtiger Weg. Schließlich ist ein festes Einkommen ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. Das sieht auch Bürgergeld-Empfänger Jerrick so.

Der Halb-Amerikaner ist Protagonist der RTL-Zwei-Sozialdokumentation „Hartz und herzlich“. Lange war der 21-Jährige arbeitslos. Doch nach der Trennung von seiner Freundin vor einigen Wochen will er nun wieder auf die Beine kommen. Gar nicht so einfach, schließlich stand Jerrick erst einmal ohne Wohnung da. Doch der Bürgergeld-Empfänger kam bei Freunden unter.

Bürgergeld-Empfänger will eine Arbeit finden

Ein riesiges Glück für den jungen Mann, schließlich konnte er sich so darauf konzentrieren, sein Leben neu zu ordnen. Er habe nun einen Wohnberechtigungsschein, berichtet er bei RTL-Zwei, suche nun aktiv nach einem neuen Zuhause. Und auch die Sache mit einem Job gehe er nun an.

„Jetzt habe ich bei mir in der Maßnahme in den letzten Monaten Kochseminare wahrgenommen und habe gemerkt, dass die Küche und generell der kulinarische Weg mir liegt. Jetzt mache ich ein Praktikum in dem Bereich“, berichtet der Bürgergeld-Empfänger.

Liegt Jerricks Zukunft in der Gastronomie

Und es scheint ziemlich gut zu laufen. Ob Gemüse schneiden, Vorbereitungen fürs Backen oder das Nudelkochen – das Praktikum scheint Jerrick sichtlich Spaß zu bereiten. „Ich steh um sechs Uhr morgens auf. Dann mache ich mich fertig, richte meine Sachen, mache mein Zimmer quasi sauber und gehe dann los. Ich bin dann ungefähr kurz vor acht da“, berichtet er über seinen neuen Arbeitsalltag.

„Ich habe jetzt die erste Woche fast rum und muss sagen, jeder einzelne Tag hat mir gefallen. Wenn mir das Praktikum komplett gefällt, und ich immer noch der Meinung bin, ich will in Richtung Gastro gehen, mache ich das dann so“, ist sich der junge Mann sicher. Wir drücken ihm ganz fest die Daumen. RTL Zwei zeigt die neue Folge „Hartz und herzlich“ am Dienstagabend (12. Dezember 2023) um 20.15 Uhr oder vorab bei RTL Plus.