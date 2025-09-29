Bürgergeld-Empfängerin shoppt auf Nordsee-Trip los – und erlebt eine böse Überraschung

Die Bürgergeld-Empfängerin Sandra, bekannt aus der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“, erfüllt sich und ihren Kindern einen Herzenswunsch. Es soll endlich mal rausgehen und zwar relativ weit weg!

Das Gespann reißt an die malerische Nordseeküste nach Ostfriesland. Für alle ein echtes Highlight: Zum ersten Mal sehen sie das Wattenmeer und die unterschiedlichen Gezeiten, Ebbe- und Flut. Erholsame Tage an der Ostsee hatten sie schon zur Genüge, da sie in Rostock leben.

Bürgergeld-Familie stürzt sich ins Shopping-Getümmel

Bevor es auf eine Wattwanderung geht, steht erst einmal ein Shopping-Erlebnis auf dem Plan. „Wir wollen zu einem Sportgeschäft gehen und Angelo einen Fußball-Trainingsauszug kaufen“, weiht Sandra die RTL Zwei-Zuschauer in ihre Pläne ein.

++ auch für dich interessant: Bürgergeld-Empfänger kassieren knapp 2.000 Euro vom Jobcenter – „Reicht nicht“ ++

Eine Hose und ein Trikot oder eine Hose und eine Jacke möchten sie als Urlaubsmitbringsel mit nach Rostock nehmen. Trotz großer Auswahl gestaltet sich das Shopping schwieriger als gedacht.

Die Gründe? Die unterschiedlichen Kleidergrößen der Kinder machen die Suche nach passender Kleidung zu einer echten Herausforderung. Und dann wären da noch die Preise der einzelnen Artikel.

Trotz erfolgreichem Shopping bleibt Frust nicht aus

Mehr als 60 Euro möchte die Bürgergeld-Empfängerin nicht ausgeben. Ihr Budget ist aktuell stark begrenzt, jeder Euro muss gut überlegt sein. Trotzdem kann sich Angelo am Ende freuen: Für ihn springt ein Trikot und eine lange Hose heraus.

Auf die langersehnten neuen Fußballschuhe muss der Teenager dagegen noch warten. Auch wenn der Einkauf erfolgreich war, macht sich bei Sandra keine echte Euphorie breit. Die ausgegebene Summe von 60 Euro fühlen sich wie eine böse Überraschung an. Sie zeigt sich ernüchtert und merkt deutlich an: „Ein T-Shirt und eine lange Hose für 60 Euro – ganz schön viel. Ich hätte dir gerne noch Schuhe geholt, aber die sind schweineteuer.“

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Stimmung der Bürgergeld-Empfängerin wieder verbessert. Schließlich steht ja noch ein ereignisreicher Nachmittag an der malerischen ostfriesischen Küste an. Die gesamte Episode mit dem Titel „Wattwanderung“ ist übrigens bei RTL+ verfügbar.