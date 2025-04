Bürgergeld: Sechsfach-Mama knallhart – „Warum soll ich dem Staat dafür Geld in den Rachen schieben?!“

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Einige Protagonisten sind dabei auf staatliche Unterstützung angewiesen, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie tagtäglich zu kämpfen haben.

Sechsfach-Mutter Sandra sieht es nicht ein, die überteuerten Produkte aus dem Supermarkt zu kaufen. Ihre Dankweise: Warum soll man teure und dazu noch chemisch verunreinigte Ware aus den Supermarkt-Regalen kaufen, wenn man sie auch selber völlig kostenlos in der Natur sammeln kann?

Bürgergeld: Sechsfach-Mutter klärt auf

Angelo möchte eigentlich in Ruhe seine Ferien genießen – Mutter Sandra macht ihm schnell einen Strich durch die Rechnung. „Ich will gerade mit Angelo Richtung Park ein paar Nüsse sammeln gehen. Ich sammle Baumhaseln – das sind kleine Haselnüsse, aber richtig lecker. Viel leckerer als die Haselnüsse, die man im Laden zu kaufen kriegt und vor allem billiger als im Laden. Die kosten nämlich gar nichts.“

Als Sohn Angelo auf dem Weg hohes Gras erspäht, sagt er: „Hier muss mal ein bisschen weggemäht werden.“ Seine Mutter belehrt ihn schnell eines Besseren: „Nein, das ist mit Absicht so Angi. Das ist für Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und alles, weil Bienen stehen unter Naturschutz. Es gibt nicht mehr viele Bienen und dann gibt es auch keinen Honig mehr.“

Bürgergeld: Sparfuchs Tanja

Passend dazu fällt Angelo eine Geschichte ein: „Ich habe mal eine [Biene] bei Dave im Zimmer gefangen.“ „Hartz und Herzlich„-Bekanntheit hat dazu eine klare Meinung: „Einfach mit einem Glas nach draußen bringen, aber die wird nicht getötet. Das müsste richtig teuer bestraft werden, wenn man eine Biene tötet. Auf Angelos Vorschlag von 100 Euro sagt Sandra entgeistert: „Das ist doch nicht teuer. 100 Euro ist nicht teuer für eine Biene. Pro Biene 100.000 Euro.“

In Parks und Wäldern dürfen die Baumfrüchte legal gesammelt werden. Aber was genau sammelt die sechsfache Mutter. „Alles was so essbar ist, so Äpfel und so würde ich auch sammeln – so ist es nicht. Warum soll ich dem Staat dafür Geld in den Rachen schieben mit Steuern und so, wenn ich das kostenlos auf der Straße kriegen kann. Dafür will ich ja eine Haus mit eigenem Garten haben und Kartoffeln und so anpflanzen.“

RTL Zwei zeigt Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.