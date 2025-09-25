Bürgergeld-Empfängerin nach Kürzung vom Jobcenter sauer – „Na prima“

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock geht es Bürgergeld-Empfängerin Pamela nicht sonderlich gut. Neben privaten Problemen kommen auch noch finanzielle Sorgen dazu. Seit rund drei Monaten werden ihre Leistungen vom Jobcenter gekürzt.

Die „Hartz und herzlich“-Darstellerin hat bereits versucht, gegen diese Kürzung vorzugehen – doch bislang ohne Erfolg. In den neuen Folgen erzählt die Bürgergeld-Empfängerin, wie viel sie aktuell vom Amt bekommt.

Bürgergeld-Empfängerin nach Kürzung auf 180

In der Folge „Retter in der Einrichtungsnot“ (Erstausstrahlung 24. September) bereitet sich Pamela auf ihren 59. Geburtstag vor. Um sich selber eine Freude zu machen, hat sich die Bürgergeld-Empfängerin ein Geschenk gemacht. „Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft“, erzählt die gebürtige Berlinerin stolz.

Weiter noch: „Wenn das Wetter wieder schön wird, fahre ich sehr viel Fahrrad.“ Dass sie sich selbst beschenkt, ist eher selten. Denn die 58-Jährige hat aktuell an einer Kürzung ihrer Sozial-Leistungen zu knapsen. „Ich bekomme nur noch 86 Euro vom Jobcenter. Die rechnen mir meine Witwen-Rente voll an“, beschwert sich Pamela.

„Nur 86 Euro und dann muss ich zusehen, was ich damit mache. Na, prima“, sagt sie weiter. Pamela hat bereits beim Jobcenter nachgefragt, ob die Anrechnung der Witwen-Rente an ihr Bürgergeld ihre Richtigkeit hat. Doch wie es scheint, muss die Wahl-Rostockerin mit der Entscheidung des Amtes vorerst leben…

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.