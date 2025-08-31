Bürgergeld-Empfängerin auf 180 – „Schon wieder Theater mit dem Jobcenter“

Seit Jahren ist Bürgergeld-Empfängerin Pamela Teil der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“. In den neuen Folgen hat die gebürtige Berlinerin erneut Probleme mit den Ämtern. Ihren Angaben zufolge hat ihr das Jobcenter zu wenig Geld überwiesen, wodurch sie in einen finanziellen Engpass gerät.

Ein Gespräch bei ihrem zuständigen Jobcenter soll für Aufklärung sorgen. Zu Beginn beharrt die Bürgergeld-Empfängerin noch auf ihr Recht und droht sogar damit, „auf den Tisch zu hauen“. Doch als sie von dem Termin zurückkehrt, ist sie plötzlich nicht mehr so auf Krawall gebürstet…

Bürgergeld-Empfängerin sauer

In der Folge „Witwenrente und 10 Jahre Plattenbau“ regt sich Pamela tierisch auf. „Schon wieder Theater mit dem Jobcenter. Die Witwenrente wurde auf das Bürgergeld angerechnet. Dadurch habe ich weniger vom Jobcenter bekommen, was nicht tragbar ist. Das dürfen die nicht“, behauptet die gebürtige Berlinerin.

Ein Gespräch mit den zuständigen Sachbearbeitern soll für Klarheit sorgen. „Ich werde es erstmal in Ruhe klären, aber wenn es nicht anders geht, dann muss ich eben auf den Tisch hauen. Ich gehe dann bis ganz nach oben, ich lasse mir das nicht gefallen. Das ist Geld, was mir zusteht“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

Bürgergeld-Empfängerin wird eines Besseren belehrt

Nach dem Gespräch ist Pamela ganz schön kleinlaut. Wie es scheint, handelt es sich bei der Sache um ein Missverständnis. Vor Ort hat man ihr erklärt, dass man ihr aufgrund der Auslegung der Kaution weniger Geld überwiesen hat.

Diese wird monatlich von ihren Leistungen abgezogen. „Wenn die abbezahlt ist, dann gibt es ein bisschen mehr für mich“, so die Bürgergeld-Empfängerin. Bis dahin muss sie sich mit der Kürzung ihrer Bezüge abfinden.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.