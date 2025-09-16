Bürgergeld-Empfängerin am Ende – „Wieder ein ganzer Monat ohne Geld“

Seit Jahren ist Pamela aus Rostock Teil der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“. In den neuen Folgen hat die Bürgergeld-Empfängerin eine eigene Wohnung, in der sie sich sehr wohlfühlt. Einen Job hat die gebürtige Berlinerin zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch nicht.

In der Episode „Schweres Gerät und volle Transporter“ (Erstausstrahlung 15. September) erzählt die Bürgergeld-Empfängerin von einem unverhofften Zwischenfall, der ihr für einen Moment einen großen Schrecken eingejagt hat.

Bürgergeld-Empfängerin verliert Bankkarte

In den neuen Folgen scheint Pamela sich von den Strapazen der vergangenen Wochen und Monaten zu erholen. Langsam aber sicher kommt sie in ihrer neuen Wohnung an. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten lebt die „Hartz und herzlich“-Protagonistin von ihrer Witwen-Rente, Wohngeld und Leistungen vom Jobcenter. Doch als sie ihr monatliches Budget abholen wollte, folgt ein kurzer Schockmoment, wie sie sagt.

„Ich wollte am Ende des Monats mein Geld abholen und ich dachte, dass ich meine Bankkarte eingesteckt habe. Ich habe dann nochmal zu Hause geguckt, aber da lag sie nicht – sie war weg“, erzählt die gebürtige Berlinerin. Ohne die Karte kann sie kein Geld abheben. Was nun?

Bürgergeld-Empfängerin kann aufatmen

„Ich bin dann zum Schalter in der Bank gegangen und habe gesagt, dass ich meine Karte verbummelt habe. Die Dame hat mir gesagt, dass sie mir nur 50 Euro geben kann. Ich habe nur gedacht: ‚Was mache ich denn jetzt? Wieder einen Monat ohne Geld“, erklärt die Bürgergeld-Empfängerin.

Ihre Sorgen lösen sich beim Blick in den Briefkasten allerdings schnell auf. Wie es scheint, hat Pamela bereits eine Ersatzkarte bekommen. Freudestrahlend reißt sie den Umschlag auf und hält die neue Karte triumphierend hoch. Jetzt muss sie nur noch auf die dazugehörige Pin warten.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.