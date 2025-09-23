Bürgergeld-Empfängerin gewinnt im Lotto – das Geld ist gleich wieder weg

Erfreuliche Nachrichten bei „Hartz und herzlich“-Protagonistin Bärbel! In Sachen Arbeit und auch in der Liebe hat die Bürgergeld-Empfängerin in letzter Zeit wohl eher eine Pechsträhne. Doch dafür scheint es im Spiel gut für sie zu laufen.

In den neuen Folgen erzählt die „Hartz und herzlich“-Protagonistin, dass sie Geld gewonnen hat. Nachdem sie zwei Rubel-Lose gekauft hat, hat die Bürgergeld-Empfängerin doch tatsächlich Glück und bekam 50 Euro ausgezahlt. Doch lange behält sie den Gewinn nicht.

Bürgergeld-Empfängerin gewinnt Geld

Damit hat Bärbel wohl nicht gerechnet: Das Glück war auf ihrer Seite und hat ihr eine unverhoffte Finanzspritze gegeben. Insgesamt 50 Euro hat sie dank eines Rubel-Loses gewonnen, erzählt sie in der „Hartz und herzlich“-Folge „Lieben und Leben“ (Erstausstrahlung 23. September).

Zur Feier des Tages nutzt die Bürgergeld-Empfängerin ihren Gewinn, um sich ein neues Paar Schuhe zu kaufen. Die Stiefeletten haben ihren Angaben nach rund 30 Euro gekostet. Freudestrahlend präsentiert Bärbel ihre neuen Treter. Was sie mit den restlichen 20 Euro angestellt hat, erzählt die Arbeitslose allerdings nicht.

Zwar hat sie sich etwas Neues gegönnt, doch auf den Preis hat die Mutter von Maik trotzdem geschaut. Die neuen Schuhe hat Bärbel nämlich in den Niederlanden gekauft. „Hier hätte ich mindestens das Doppelte gezahlt“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.