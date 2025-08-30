Bürgergeld-Empfängerin sauer – „Wenn die Ämter keine Probleme machen würden“

Aktuell zeigt RTL2 neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock. Mit dabei sind auch wieder Bürgergeld-Empfänger Jasmin und Maik, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Eltern ihres zweiten Kindes geworden sind.

Ihr Familienglück stellt die Bürgergeld-Empfänger jedoch auch vor finanzielle Herausforderungen. Laut Jasmin laufen ihre Gelder nicht so, wie sie es sich vorstellt. Die Folge: Die Familie muss den Gürtel enger schnallen. Ein Umstand, der die junge Mutter verärgert.

Bürgergeld-Empfänger werden deutlich

Jasmin und Maik leben seit Jahren von Sozialleistungen. Jetzt, wo sie zu viert sind, bekommen die jungen Eltern auch Leistungen für ihre neugeborene Tochter. Der Antrag auf Kindergeld für die Kleine und Elterngeld sei schon längst gestellt worden, behauptet Jasmin. Doch noch sei nichts bei ihnen angekommen, heißt es.

„Wenn sich die Ämter dranhalten und keine Probleme machen würden. Wir warten gerade darauf, dass die Gelder vollständig laufen. Aktuell bekommen wir keine Gelder für die Kleine, wodurch es schwieriger ist zu planen. Wir müssen vier Person mit Geldern von drei Personen verpflegen“, beschwert sich die Rostockerin.

Bis die Gelder so laufen, wie die Bürgergeld-Empfängerin es sich vorstellt, müssen sie also noch etwas Geduld haben. Durch die zusätzlichen Leistungen würde es in Zukunft einfacher werden. Davon ist die zweifache Mutter jedenfalls überzeugt.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.