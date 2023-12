Bürgergeld-Empfänger hat nur 180 Euro im Monat – und gönnt sich davon Muscheln

Über Bürgergeld-Empfänger kursieren viele Klischees und Vorurteile. Die RTL2-Sozial-Doku „Hartz und herzlich“ gibt anhand verschiedener Protagonisten einen Einblick darin, wie der Alltag von Bürgergeld (ehemals Hartz4)-Empfängern wirklich aussieht.

So leben Patrick und Franziska gemeinsam in Niedergörsdorf in Brandenburg, beziehen beide Sozialhilfe. Doch gerade Patrick bekommt jeden Monat weniger Geld, als ihm ursprünglich zusteht – weil er es immer wieder zu Strafsanktionen kommen lässt. Trotzdem möchte er auf einen gewissen Luxus nicht verzichten.

Bürgergeld-Empfänger: „Ich hab‘ mir schöne Muscheln gekauft“

Der 27-jährige Patrick und seine 25-jährige Freundin Franziska beziehen beide seit fünf Jahren Bürgergeld bzw. Hartz4. Während viele Menschen in ihrer Situation wohl jeden Cent umdrehen und durchplanen würden, um bis zum Monat genug Geld für Lebensmittel zu haben, möchte sich Patrick nicht einschränken.

„Ich bin Fleischesser“, verkündet er freimütig vor den Kameras des RTL2-Teams. Manchmal darf es sogar noch ein bisschen mehr sein: „Oder Muscheln. Ich hab‘ mir schöne Muscheln gekauft, oh, freue ich mich heute Abend schon drauf. Schön mit Wein. Da kann ich Franziska wieder ärgern – liege ich im Bett und esse meine Muschel.“

Tatsächlich sieht man den 27-Jährigen kurz darauf in der Küche beim Kochen – den Wein für die 6-Euro-Muscheln trinkt er dabei kurzerhand auch direkt aus der PET-Verpackung.

Bürgergeld-Empfänger schimpft über Abzüge: „Das ist ja nichts“

Die Freude über das Luxus-Essen hält für Patrick allerdings nicht lange. Als er kurz darauf beim Jobcenter vorstellig wird, um sein Geld für den neuen Monat zu holen, erfährt er einen herben Dämpfer. Nur 220 Euro wurden ihm überhaupt ausgezahlt – 126 Euro wurden wegen Sanktionen, also Verstößen gegen Regeln und Abmachungen im Rahmen der Jobsuche, abgezogen.

Doch das ist noch nicht alles. „Von den 220 Euro gehen jetzt schon wieder 30 Euro Geldstrafe weg“, erklärt Patrick vor laufender Kamera. „180 sollen dann den ganzen Monat halten – das ist ja nichts. Versteht man echt nicht, Alter“, schimpft er weiter.

Die Folge „Hartz und herzlich“ kannst du am Donnerstag um 16.05 auf RTL 2 oder in der Mediathek von RTL+ sehen.