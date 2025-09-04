Bürgergeld-Empfänger sorgt für Kopfschütteln: „Eine Katastrophe“

Es wird einfach nicht ruhiger im Leben von „Hartz und herzlich“-Protagonist Pascal. Der Bürgergeld-Empfänger hat in den neuen Folgen der RTL2-Doku wieder einmal unschöne Post bekommen. Diesmal kommt der Brief allerdings nicht vom Jobcenter, sondern vom Zoll.

Wie es scheint, wurde der Zoll von der Familienkasse mit einem Vollstreckungsantrag beauftragt. Der Bürgergeld-Empfänger soll insgesamt 4.425,50 Euro Kindergeld zurückzahlen, welches er fälschlicherweise erhalten hat. Pascal hat nämlich die Leistungen kassiert, obwohl er gearbeitet hat.

Bürgergeld-Empfänger weist Schuld von sich

Die Schuld sieht er allerdings nicht bei sich. „Wenn es bei mir auf dem Konto ist, gehe ich ja davon aus, dass ich es nehmen kann. Warum ist es denn meine Schuld, wenn der Arbeitsvertrag vorliegt? Beim Jobcenter lag er vor, bei der Familienkasse lag er vor. Dann ist es doch nicht meine Schuld, wenn ihr mir zu viel Geld überweist. Das ist doch nicht meine Schuld“, so der Mannheimer.

Bürgergeld-Empfänger sorgt für Diskurs

„Hartz und herzlich“ veröffentlicht diesen Ausschnitt auf YouTube. In den Kommentaren zeigen sich viele Zuschauer empört. Ihnen fehlt das Verständnis für Pascals Verhalten:

„Wenn ich eine Arbeit habe und verdiene so mein regelmäßiges Gehalt und dann habe ich das doppelte auf dem Konto, dann sollte man sich zumindest fragen, woher das andere Geld kommt. Zumal steht es ja auf dem Kontoauszug drauf, wer einem das Geld überwiesen hat – so ist der normale Ablauf.“

„Der Typ ist eine Katastrophe.“

„Wenn man sieht, dass einem zu viel Geld überwiesen wurde und einem das nicht zusteht, dann ruft man mal da an bei der Kasse, damit man nicht diese ganzen Schulden bekommt.“

„Wenn auf meinem Konto Geld eintrudelt, das auf Fehlinformationen beruht, muss ich früher oder später damit rechnen, dass dies korrigiert wird.“

Die neue Folge „Hartz und herzlich“ zeigt RTL Zwei am Dienstag, 2. September 2025 um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Pascal. Die meisten wollen schnellstmöglich wieder eine feste Anstellung finden.