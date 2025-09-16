Bürgergeld-Empfänger verweigert Mitarbeit – „Dann chille ich lieber“

In den neuen Folgen der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ aus Magdeburg sehen die Zuschauer, wie es mit dem Umzug von Leon und Lisa vorangeht. Die Bürgergeld-Empfänger wollen in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen, die sie bereits angemietet haben.

Allerdings hat das Paar noch keine Möbel, da der Antrag auf Erstausstattung noch nicht vom Jobcenter bewilligt wurde. Nach einem Anruf beim Amt kippt die Stimmung bei den Bürgergeld-Empfängern plötzlich drastisch. Vor allem Leon ist auf 180.

Bürgergeld-Empfänger bekommt Standpauke

Das Telefonat zwischen Lisa und der Sachbearbeiterin des Jobcenters lief anders als gedacht. Eigentlich wollte die 22-Jährige nach dem Bearbeitungsstand ihres Antrags fragen, doch dazu kommt sie erstmal nicht. Die Dame am anderen Ende der Leitung hält ihr erstmal eine Standpauke.

Der Grund: Lisa habe in den letzten Tage alle Anrufe des Jobcenters ignoriert. „Das geht so nicht“, sagt die Sachbearbeiterin am Telefon. Doch das ist bei Weitem nicht das einzige Problem der Bürgergeld-Empfängerin. Da sie fälschlicherweise Eltern- und Kindergeld bezogen hat, läuft ein Verfahren wegen Sozialbetrug gegen sie.

Bürgergeld-Empfänger wird deutlich

Als sie ihrem Verlobten von dem Telefonat erzählt, platzt ihm der Kragen – die beiden streiten sich. Prompt sucht Lisa Trost bei ihrer Familie, die ein Stockwerk über ihr wohnt. Ihre Mutter ätzt dabei besonders gegen Leon, der sich ihrer Meinung nach keine Mühe beim Umzug oder dem Alltag gibt.

Den lassen die Aussagen seiner Schwiegermutter wiederum kalt. „Ich höre da schon gar nicht mehr hin. Die sagen, ich bin faul und mache nichts. Warum soll ich mir dann die Mühe machen? Dann chille ich lieber und mache mein eigenes Ding“, so der 22-Jährige. Ob der Streit nun Auswirkungen auf den bevorstehenden Umzug haben wird?

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ laufen immer dienstags ab 21.15 Uhr im TV-Programm von RTL2. Die Folge mit Leon und Lisa wird am 16. September ausgestrahlt und ist bei RTL+ abrufbar.