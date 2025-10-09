Bürgergeld-Empfänger kassiert mehr Gehalt – „Oft bleibt sogar etwas übrig“

In der RTL2-Sozialreportage „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ erhalten die TV-Zuschauer vielfältige Einblicke in die turbulenten Leben von Bürgergeld-Empfängern, Frührentnern und Menschen mit geringen Einkommen.

Dabei stehen Schicksalsschläge, prekäre Lebensverhältnisse und finanzielle Probleme im Fokus. Einer der Serien-Protagonisten ist der 22-jährige Jerrick aus Mannheim. Nachdem er jahrelang arbeitslos war, schöpft er nun neue Hoffnung: ein Teilzeit-Job.

Bürgergeld-Empfänger hat neuen Job

Plötzlich änderte sich Jerricks Leben schlagartig! Seit acht Wochen ist er nun in einem festen Arbeitsverhältnis. „Ja, ich arbeite in einem Burger-Laden. Ich sitze hinten am Grill und brate die Burger, bereite die Pommes oder andere Sides zu und bediene Kunden“, erzählt er vor der RTL2-Kamera.

Obwohl es für ihn ein sehr stressiger Job ist, scheint er mit dem Druck aktuell gut klarzukommen. Schnell wird deutlich, wie viel Auftrieb und Selbstvertrauen ihm die Arbeit gibt. „Es ist der absolute Ego-Push. Ich habe das schon gebraucht. Endlich habe ich es vielen anderen zeigen können. Endlich habe ich zeigen können, dass ich es hinkriege und es kann!“, so der Bürgergeld-Empfänger.

„Kann im Moment problemlos leben“

Auch psychisch fühlt sich Jerrick merklich stabiler, da er nun weniger Sorgen hat. Er erklärt, dass er von seinem ersten Gehalt „gelebt“ habe und fügt hinzu: „Es ist mal schön, dass ich essen, trinken und Zigaretten rauchen kann, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wo ich das herbekomme.“

Doch das Geld einfach zum Fenster rauswerfen und am Limit leben, macht Jerrick nicht. „Ich teile das Geld so ein – auch dank meiner Mutter –, dass ich im Moment problemlos leben kann. Oft bleibt sogar etwas auch noch übrig. Das lege ich dann zur Seite, um zu sparen – zum Beispiel für die Kaution meiner ersten Wohnung“, berichtet er sichtlich gelöst.

Am Ende wird deutlich, dass sich der Bürgergeld-Empfänger auf einem sehr guten Weg befindet. Ob es so weitergeht, zeigen die nächsten Folgen von „Hartz und herzlich“. Die beschriebene Episode wird am 11. September 2025 um 18.05 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Sie ist schon jetzt bei RTL+ verfügbar.