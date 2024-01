Bürgergeld: Arbeitsloser ist bei RTL2 zu sehen – danach ändert sich sein Leben schlagartig

Für Jens aus Pirmasens in Rheinland-Pfalz hat sich einiges geändert. Seit RTL2 ihn im Rahmen der Doku „Hartz und Herzlich“ vor vier Jahren erstmals besucht hat, hat der Arbeitslose wieder Hoffnung.

Der gelernte LKW-Fahrer musste damals seinen Job aufgeben, da er zu viele Punkte in Flensburg gesammelt hatte und den Führerschein verlor. Arbeiten wollte der damals 52-Jährige aber liebend gerne wieder. Denn vom Bürgergeld (damals noch Hartz 4) leben wollte er dauerhaft nicht. 748 Euro hatte Jens monatlich an Geld zur Verfügung.

In der „Hartz und Herzlich“-Folge „Das Wiedersehen“, die am 2. Januar ausgestrahlt wird, erzählt der Arbeitslose von einer schicksalshaften Begegnung.

Bürgergeld: Arbeitsloser hat neues Leben dank RTL2

„Die Sendung war ja im Mai 2019 und 14 Tage später hat mich ein junger Mann vor der Haustür abgefangen – das war lustig. Ich war gerade dabei, meinen Müll runterzubringen und rief hallo. Ich dachte, dass ist jemand, der hat die Sendung gesehen“, berichtet Jens im TV.

Der Mann rief noch ein paar Mal und fragte Jens schließlich: „Suchst du immer noch Arbeit? Ich so: ‚Ja‘. Der hat mich dann am nächsten Morgen abgeholt, ist mit mir in die Firma gefahren, da habe ich mit der Chefin gesprochen und wir sind uns auch relativ schnell einig geworden.“

Danach hat er dort 14 Tage ein Praktikum gemacht und wurde zum 1. Juli 2019 eingestellt. „Ich war hauptsächlich Produktionshelfer, habe ab und zu auch mal Maschinen umgebaut“, so der RTL2-Darsteller. Seine finanzielle Lage hatte sich demnach verbessert. „Das war herrlich, das war für mich wie ein Lottogewinn. Weil, man muss sich vorstellen, ich hatte ja vorher Hartz 4 bekommen und hatte ein Monatsgeld von 748 Euro.“

Bürgergeld: RTL2-Darsteller macht Umschulung

Doch das Glück hielt nur drei Jahre an – wegen der Corona-Krise wurde ihm 2022 gekündigt. „Das war schlimm, da hatte ich eigentlich gar nicht mit gerechnet. Das war ganz furchtbar. Das war ein Schritt zurück.“ Jetzt, als das RTL2-Kamerateam noch einmal bei ihm vorbeischaut, ist er wieder arbeitslos und bezieht Arbeitslosengeld I.

Doch aufgeben will er auch mit 56 noch nicht und orientiert sich nun beruflich neu. Eine Umschulung als Sozialbetreuer steht an, danach kann Jens mit älteren oder behinderten Menschen arbeiten. Den Weg und Mut weiterzumachen, hat ihm RTL2 also damals geebnet.

Jens: „Ich habe mich darauf eingelassen und werden den Weg einschlagen.“

Die ganze Folge läuft am 2. Januar um 16.05 Uhr bei RTL2 oder in der Mediathek bei RTL+.