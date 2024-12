Bürgergeld-Empfängerin braucht Schrank – beim Shoppen kommt es über sie

Einen netten Mutter-Tochter-Tag mit Shoppingbummel, das klingt doch ganz nett. Für Bürgergeld-Empfängerin Sandra und ihre Tochter Janine hat der Einkaufstrip einen Grund: Die junge Mutter Janine braucht einen neuen Kleiderschrank.

Die beiden Rostockerinnen besuchen dafür einen An- und Verkauf, um Geld zu sparen. Doch plötzlich können sich die beiden Frauen aus der Sozial Doku „Hartz und Herzlich“ (RTL2) nicht beherrschen.

Bürgergeld-Empfängerin im Shoppingfieber

Ein einfacher Schrank sollte es sein, am Ende sind es ein paar Sachen mehr geworden, die vor allem Sechsfach-Mama Sandra im Laden abgesahnt hat. Hier ein paar Spielsachen für ihre Kinder, da ein neues Rattan-Körbchen für ihre Katze – das macht am Ende 28,50 Euro für sie. Für die Bürgergeld-Empfängerin nicht gerade wenig Geld, dafür, dass der Einkauf so spontan war. „Wir wollten eigentlich gar kein Geld ausgeben“, bemerkt sie an der Kasse auch gleich.

Ihre Tochter Janine hat auch zugeschlagen, wenn auch nicht ganz so wild wie ihre Mutter. Sie kauft ein Bild für ihren Sohn Lennox, welches er sich an die Wand hängen kann. Das kostet 5 Euro. Als sie dem Verkäufer mitteilt, dass der Schrank noch fehlt, ist der erstmal sprachlos: „Ihr habt ja ne Art, einzukaufen!“

Janine: „Wir sind eigentlich nur wegen dem Schrank hergekommen!“ Der kostet die „Hartz und Herzlich“-Protagonistin immerhin 89 Euro.

Damit reicht es dann auch für die zwei Frauen, schließlich haben sie an diesem Tag genug Geld im Laden gelassen.

Neue Folgen von „Hartz und Herzlich“ kommen immer wochentags um 18.05 Uhr bei RTL2 und sind darüber hinaus in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.

