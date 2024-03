Obdachloser Bürgergeld-Empfänger hat Job in Aussicht – doch er geht nicht hin

In der RTL2-Sozial-Doku „Hartz Rot Gold“ ist der arbeitslose Paddy aktuell auf der Suche nach einem Job in Leipzig. Aktuell wohnt der Bürgergeld-Empfänger gemeinsam mit seiner Freundin Lausi noch in Bremerhaven. Dort beziehen sie ein leerstehendes und sanierungsbedürftiges Haus. Miete müssen sie aufgrund der desolaten Zustände nicht zahlen. Somit gilt das Paar trotz Dach unter dem Kopf offiziell als obdachlos.

Doch das soll sich nun ändern. Die Bürgergeld-Empfänger planen ein neues Leben in Leipzig – dazu gehören ein neuer Job und eine neue Wohnung. Eine Stelle in einer Zeitarbeitsfirma soll für Paddy der erste Schritt in die richtige Richtung sein. Doch nachdem alles in trockenen Tüchern schien, kommt es anders.

Bürgergeld-Empfänger kann Arbeit nicht antreten

Zahlreiche Male haben Paddy und Lausi den langen Weg von Bremerhaven nach Leipzig auf sich genommen. Über viereinhalb Stunden Fahrt brauchen sie pro Strecke. Zuletzt war das Bürgergeld-Paar für ein Vorstellungsgespräch und eine Wohnungsbesichtigung in der Stadt.

In der Folge „Erleichterung und Enttäuschung“ gibt es nun ein Update in Sachen Zukunftsplanung. Dabei hat Paddy keine guten Nachrichten. „Hier in der Vereinbarung steht drin, dass ich ab heute anfangen kann. Ab heute wäre es eigentlich wirksam gewesen zu arbeiten, aber da ist ja leider nichts draus geworden. Weil ich keine Wohnung habe“, sagt der 39-Jährige.

Bürgergeld-Empfänger halten an Plänen fest

Dieser Rückschlag bringt die beiden allerdings nicht von ihrem Vorhaben ab, Bremerhaven zu verlassen. „Ich kann nicht mehr machen. Ich kann da nicht immer runterfahren. Entweder kümmern die sich jetzt, dass ich eine Bude bekomme oder wir müssen getrennte Wege gehen“, sagt Paddy. Bleibt abzuwarten, ob er bei der Zeitarbeitsfirma anfangen kann oder sich doch einen neuen Arbeitgeber suchen muss.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz Rot Gold“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.