Bürgergeld-Empfänger freut sich auf die Obdachlosigkeit – „Das ist mein Urlaub“

„Hartz Rot Gold“-Protagonist Stephan hat große Pläne. Der Langzeitarbeitslose will seiner aktuellen Heimatstadt Bremerhaven den Rücken zuwenden und nach Bremen ziehen. In der Folge vom 21. März, „Arbeitslosigkeit“, geht er einen drastischen Schritt, um sich seinen Traum zu erfüllen. Der Bürgergeld-Empfänger platzt förmlich vor Freude.

Bürgergeld-Empfänger kündigt alles

Aktuell wohnt Stephan noch in einer 53 Quadratmeter großen Wohnung. Doch die hat er nun endgültig gekündigt. Auch beim Jobcenter ist er nun offiziell abgemeldet und bezieht bald schon kein Bürgergeld mehr. Sein Status ändert sich damit auf „Person ohne festen Wohnsitz“ – oder wie er es sagt: Obdachloser.

+++ Bürgergeld-Empfängerin verzweifelt – „Ich brauche endlich Entlastung“ +++

Wer jetzt denkt, dass dieser Umstand den 42-Jährigen beunruhigt, der irrt sich gewaltig. „Da freue ich mich drauf, wenn das auf meinem Personalausweis steht!“, sagt er aufgeregt. Der gelernte Garten- und Landschaftsbauer möchte nach Bremen ziehen und dort im Zelt wohnen. Ein Vorhaben, das ihn glücklich macht, wie er erzählt: „Ich freue mich draußen zu pennen, keine Nachbarn, einfach nur Ruhe.“

Bürgergeld-Empfänger freut sich auf die Obdachlosigkeit

Darüber, dass er in dieser Zeit kein Geld mehr von den Ämtern bekommt, ist ihm dabei relativ egal. „Geld kriegt man irgendwie wieder zusammen. Ich sehe das entspannt und freue mich. Das ist so mein Urlaub, sage ich mal. Andere fliegen nach Mallorca oder so ein Scheiß und ich kündige alles und verkaufe alles und wohne ein paar Wochen oder Monate am Strand. Das ist schön“, sagt er und lacht lauthals.

Schon bald geht es samt seinem Hund Socke an den Weserstrand in Bremen, wo er sein Lager aufschlagen will. Dann ist sein Zelt sein neues zu Hause für eine Weile. Bleibt abzuwarten, wohin es den 42-Jährigen danach hin verschlagen wird.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz Rot Gold“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.