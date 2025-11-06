Bürgergeld-Empfängerin hat Stress mit dem Amt – „Sollen einfach meine Miete bezahlen“

Seit Jahren begleitet die Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ Menschen aus sozialen Brennpunkten. In den neuen Folgen geht es unter anderem nach Bremen Nord, wo Steffi und ihr Partner Heiko Stress mit dem Jobcenter haben.

Die Bürgergeld-Empfängerin bekommt keine Leistungen mehr vom Amt, nachdem dieses annimmt, dass das Paar heimlich in einer Bedarfsgemeinschaft hat. Nun droht Steffi sogar die Kündigung ihrer Wohnung.

Bürgergeld-Empfängerin fürchtet Kündigung

Seit rund einem Monat bekommt die 42-Jährige weder ihr Bürgergeld noch das Geld für ihre Miete vom Jobcenter. Der Grund: das Amt verdächtigt die beiden, dass sie eine Bedarfsgemeinschaft sind. Dabei wohnt der 36-Jährige nach eigenen Angaben gar nicht bei seiner Partnerin. Er hat nur ein kleines WG-Zimmer, ist daher häufig bei Steffi zu Besuch.

++ auch interessant: Bürgergeld-Empfängerin hat keine Zeit für Arbeit: „Ich hab den Kopf voll“ ++

Neben den Komplikationen beim Jobcenter droht nun auch die Kündigung der Wohnung. „Ich habe mit meiner Vermieterin gesprochen. Sie meinte, dass wenn die zweite Miete nicht eingehen sollte, bekomme ich definitiv die Kündigung. Das sollte ich mir schonmal merken“, so die gebürtige Bremerin.

Bürgergeld-Empfängerin auf 180

„Die größte Sorge ist die Kündigung, ich möchte gar keinen Unterhalt haben. Das Jobcenter soll mir einfach nur die Miete bezahlen“, so die 42-Jährige weiter. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Mit der Unterstützung der „Solidarischen Hilfe e.V.“ möchte Steffi nun die Angelegenheit mit dem Jobcenter klären und so der Obdachlosigkeit entgehen.

+++ auch spannend für dich: Bürgergeld-Empfängerin findet neue Wohnung – doch sie hat etwas auszusetzen +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Bürgergeld-Doku wurde am 6. November im Free-TV auf RTL2 ausgestrahlt. Weitere Folgen von „Hartz Rot Gold“ gibt es auch in der RTL+-Mediathek.