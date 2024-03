Bürgergeld: Arbeitsloser findet Job – nach dem Probearbeiten folgt die fristlose Kündigung

In der RTL-Zwei-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ werden Menschen aus sozialen Brennpunkten begleitet, die auf soziale Unterstützung wie dem Bürgergeld angewiesen sind. Der 53-jährige Langzeitarbeitslose Olaf hat berufstechnisch bislang noch nicht so viel Glück gehabt.

In den aktuellen TV-Folgen geht Olaf jedoch in die Vollen: Er hat eine neue Arbeitsstelle gefunden und ist gewillt, dort sein Geld zu verdienen. Schließlich erwarten er und seine Freundin Jessica in Kürze ihr erstes, gemeinsames Baby. Doch eine schlechte Erfahrung aus der Vergangenheit holt ihn ein.

Bürgergeld: Langzeitarbeitsloser erinnert sich

Schon vor einiger Zeit hat Olaf versucht, im Berufsleben anzukommen – vergeblich. Beim letzten Probearbeiten ging nämlich einiges schief. Damals erzählt der 53-Jährige: „Die fingen direkt an, herumzumeckern und meinten, dass das so nicht geht. Ich musste dann jede einzelne Palette umpacken! Ich wurde nur bombardiert und angepöbelt. Und dann habe ich mich mit dem Teamleiter angelegt.“

Dass seine vermeintlich zukünftigen Arbeitgeber am Probetag unzufrieden waren, hatte drastische Konsequenzen für den Langzeitarbeitslosen. „Dann hat mich die Firma angerufen und hat mich am Telefon gekündigt. Das Kündigungsschreiben bekomme ich dann per Post“, erzählt Olaf. Doch dieses Mal soll alles anders werden.

Bürgergeld: Arbeitsloser hat aus der Vergangenheit gelernt

So etwas soll ihm nie wieder passieren. Darum will er bei seiner jetzigen Stelle direkt etwas sagen, wenn ihn was stört. „Wenn Probleme da sind oder ich woanders hin möchte, dann fahre ich ins Büro oder rufe da an und hole mir einen Termin. Dann werde ich mit dem Chef da reden“, kündigt er an. Bleibt abzuwarten, ob er dieses Mal mehr Glück hat.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz Rot Gold“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.