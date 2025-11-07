Arbeitsloser reibt sich die Hände – „Vom Sofa aus Bürgergeld beantragen“

Für Stephan, der aus der RTL2-Doku „Hartz Rot Gold“ bekannt ist, geht es in Bremerhaven wieder von vorne los. Vor rund einem Jahr hatte er dort eigentlich alle Zelte abgebrochen und ist nach Bremen gezogen. Doch nun ist der Bürgergeld-Empfänger zurück in seiner Heimat.

Eine Wohnung oder einen Job hat der Langzeitarbeitslose nicht. Gemeinsam mit Hund Socke wohnt er vorübergehend in einem Zelt. Überleben möchte er mit Leistungen vom Jobcenter – also geht sein erster Gang dorthin, um Bürgergeld zu beantragen. Doch geht das so einfach, wie er es sich vorstellt?

Bürgergeld-Empfänger strahlt nach Besuch beim Jobcenter

Da Stephan keinen festen Wohnsitz hat, bekommt er in einem Obdachlosenheim eine Anschrift, um seine Post empfangen zu können. Diese Adresse muss der 44-Jährige dem zuständigen Jobcenter mitteilen, um sein Bürgergeld beantragen zu können. Normalerweise erledigt der Langzeitarbeitslose seine Angelegenheiten mit dem Amt immer online per App.

Doch für den Erstantrag muss er beim Jobcenter in Bremerhaven vorstellig werden. Nach dem Termin hat er gute Nachrichten. „Die haben meine Adresse und ich muss keinen Papierkram mehr machen. Ich kann jetzt ganz bequem vom Sofa aus oder beim Kacken Bürgergeld beantragen“, erzählt er strahlend. Weiter noch: „Ich kann die Formulare abfotografieren, hinschicken und dann bekomme ich in zwei Wochen Bescheid, wann ich das erste Geld bekomme.“

