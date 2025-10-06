Bürgergeld-Empfängerin von Arbeit genervt – „Muss mich entspannen“

In den neuen Folgen der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ aus Rostock ist bei den Bürgergeld-Empfängern Jasmin und Maik einiges los. Das Ehepaar muss mit den beiden Kindern aus der Wohnung in eine Eltern-Kind-Einrichtung ziehen.

Innerhalb weniger Wochen müssen die beiden also all ihre Sachen packen und einige Möbelstücke loswerden. Bei dem ganzen Umzugsstress ist jede freie Minute wertvoll, wie die Bürgergeld-Empfängerin betont.

Bürgergeld-Empfängerin wird deutlich

Jasmin und Maik haben über drei Jahre in ihrer Wohnung im Blockmacherring gelebt. Nun ist es Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. Die Bürgergeld-Empfänger werden langfristig in einer Eltern-Kind-Einrichtung unterkommen, wodurch das Jobcenter die Miete der Wohnung nicht mehr übernehmen wird.

Da sie in der Einrichtung nur zwei Zimmer zur Verfügung haben, müssen einige Möbel der beiden an Freunde und Bekannte abgegeben werden. Ein Regal geht beispielsweise an Maiks Mutter Bärbel, wie Jasmin in den neuen Folgen erzählt: „Ich brauche ein Größeres davon, das Kleine hier ist ein bisschen unpassend.“

Jasmin bringt ihrer Schwiegermutter das neue Regal höchstpersönlich vorbei. Ein Ausflug, der ihr guttut. „Ich brauche diese Zeit alleine. 24 Stunden am Tag in der Wohnung sitzen oder auf dem WG-Gelände ist auch blöd. Und ich muss mich entspannen, bevor ist heute Abend einen kleinen Umzug habe“, so die 21-Jährige.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.